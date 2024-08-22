MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milli iradeyi koruyacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milli iradeyi koruyacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız." ifadelerini kullandı.

22.08.2024 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetin neresinde çözülme ve yıkım varsa CHP'nin orada sahne aldığını, çözülme ve yıkım sürecinin tanıtım, pazarlama ve parlatma işlerini de CHP yandaşı medyanın üstlendiğini savundu.

Saldırıların merkezinde, milletin hukukunu kararlılıkla savunan MHP'nin yer aldığını ifade eden Yalçın, sürekli MHP aleyhtarlığının tekrarlandığı siyasi nakaratın arkasına, kirli bir ihanet ve iş birliğinin gizlendiğine işaret etti.

CHP'nin başta Türk milliyetçiliği olmak üzere Cumhuriyet'i kuran bütün değerlerle savaşan bir politik mekanizmaya dönüştürüldüğünü ileri süren Yalçın, şunları kaydetti:

"CHP, terörizmin siyasi acentesi olan partilerin hamiliğini üstlenerek terörün kökünün kazınması için millet ve devletin gösterdiği çabalara sekte vurmaktadır. Terörle mücadelenin nihai hedefine erişmesinde en büyük ayak bağı, en büyük engel, bizzat CHP'nin mevcut politikalarıdır. CHP, terörizmi kalıcı kılmaya, DEM Parti'ye hayat vermeye, TİP gibi taşeron örgütleri ayakta tutmaya ant içmiş gibidir. CHP, Meclisteki mazbatalı kravatlı teröristlerin, devletin sırtına kene gibi yapışarak emdiği yüz milyonlarca liralık haksız parayı afiyetle yemeleri için her çeşit hizmeti sunmaktadır. MHP olarak, CHP'ye sesleniyoruz, iki dalda zıplayıp iki ipte oynamayın. Bir cambaz, iki ipte oynamaz. Safınızı belli edin. Millet yerinizi bilsin. Mazbatalı, kravatlı teröristleri, pazar tezgahındaki meyve ve sebzelerin altına saklanan çürükler gibi arkanıza gizlemekten vazgeçin."

"Milletin hukukunu çiğnetmeyeceğiz"

DEM Parti'nin MHP'ye yönelik açıklamalarına değinen Yalçın, "PKK ile bağlarınızı koparmadığınız sürece Mecliste ilelebet kalamayacaksınız. Türk milletine ve hükümranlık haklarına saygılı olmadığınız sürece, toplumda dışlanacaksınız. PKK ve siyasi acentesi için çember giderek daralıyor." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin egemenlik haklarına yönelen saldırıları sonsuza kadar bitireceklerini vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmeleri yaptı:

"CHP ve DEM'liler şunu bilin, size ve yoldaşlarınıza milletin hakkını yedirmeyeceğiz. Yıkım süreci üzerinden harami saltanatı kurmanıza göz yummayacağız. Bir yandan tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyip diğer yandan bebeklere kurşun atan hainlerle, milletin evlatlarını şehit edip devlet hazinesine çöreklenen asalaklarla iş tutmanıza seyirci kalmayacağız. Türk milletinin egemenlik haklarına, birlik ve bütünlüğüne uzanan her eli kıracağız. Millet düşmanlarını kayırmak için Parlamentonun olağanüstü toplantılara çağırılmasına karşı milli iradenin tecelligahının haysiyet, mehabet, fazilet ve şerefini ısrarla koruyacağız. Milletin hukukunu kararlılıkla savunacak, size ve taşeronlarınıza çiğnetmeyeceğiz."

Kaynak: AA

Semih Yalçın, MHP, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milli iradeyi koruyacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Milli iradeyi koruyacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement