MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bilecik\'te seçim bürosunun açılışına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.
Partililer tarafından karşılanan Yıldırım, ilk önce ilçede bulunan şehitliği ziyaret ederek dua etti. Daha sonra sokakta yürüyen Yıldırım, vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti. Seçim bürosu açılışında konuşan Yıldırım, seçmenlerden destek istedi. Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin Türkiye'nin en başarılı belediyeleri olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "İktidarın neyi varsa hepsi olur. Kesinlikle buraya hizmetin en iyisi gelir. Hiç sanmasın ki buraya şöyle oldu böyle oldu filan değil! En iyi hizmeti verir. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler üretken belediyecilik üzerine bir kendi imkanlarıyla üretir. Becerisinden kabiliyetinden endişe etmediğimiz bir belediye başkan adayımız var. Efendim buraya destek ihtiyacı var, destek bizden. Önümüzdeki 2028 yılına kadar çok anormal bir durum olmazsa bir seçim söz konusu değil. Eskisi gibi parlamenter sisteminde 2 tane bakan efendim istifa etti, hemen seçime gidiyoruz diye bir şey yok. ya Cumhurbaşkanı isteyecek ya da meclis isteyecek. Erken seçim diye gündemimizde de yok. Önümüzde 4 buçuk sene Allah nasip ederse Cumhur İttifakı'nın hükümeti var. Cumhur İttifakı'nın birleşeni Milliyetçi Hareket Parti'si de Cumhur İttifakının belediyelerin hepsine gereğini yapar. Bununla ilgili bir endişeniz olmasın. Şahsımıza, kişiliğimize herhangi bir talebemiz olmadı. Kendi insanımız için, kendi belediyemiz için, bize güvenen, bize gönül veren, bizim arkamızdan gelen herkes için her şeyi en mükemmel şekilde yaparız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler Türkiye'nin en başarılı belediyeleridir. Üretken belediyeleridir. Hem kendileri üretir, hem diğer belediyelerle yardımlaşma olur, hem de gerekli şekilde gerekli yardımı en iyi şekilde alır" diye konuştu.
Konuşmasının ardından Yıldırım, partililerle birlikte kurdele keserek seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. - BİLECİK
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bilecik'te seçim bürosunun açılışına katıldı - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?