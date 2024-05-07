MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ağırladı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 45 dakika sürdü. Özel, Bahçeli'ye tespih ve mesir macunu hediye ederken, Bahçeli ise Özel'e porselen tabak hediye etti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

07.05.2024 13:04
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ağırladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 12.00'de başladı. İkili yaklaşık 45 dakika görüştü. Özel'i kapıda karşılayan Bahçeli, aynı şekilde makam odasının kapısına çıkarak uğurladı.

Özgür Özel'in MHP lideri Bahçeli'ye tespih ve mesir macunu hediye ettiği, Bahçeli'nin ise Özel'e porselen tabak hediye ettiği öğrenildi.

İki lider de görüşmenin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ağırladı - Son Dakika

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