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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

10.01.2022 16:07
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazetecilerin her desteği hak ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazetecilerin her desteği hak ettiğini belirtti.

Bahçeli, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Medyanın, demokrasinin ana halkalarından birisi, gazetecilerin ise doğru bilgiyi, tarafsız yorumla, vatandaşlara direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensupları olduğunu kaydeden Bahçeli, "Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek, ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir." ifadesini kullandı.

Mesleğini icra ederken hiç kimseye mihnet ve minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan Bahçeli, gazetecilere, başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini diledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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