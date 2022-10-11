MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimi samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimi samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler"

11.10.2022 11:19

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimi samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler" "Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel geçer bir ilkesi yoktur" "Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD'ye gitmesi...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimi samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler"

"Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel geçer bir ilkesi yoktur"

"Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD'ye gitmesi talihsizliktir"

"(Kılıçdaroğlu) ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya gittin"

"Bunlara kalsa, kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan, ihanet de demokratik bir haktır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi şayet samimiyse, şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesini yasal değil, anayasal güvenceye kavuşturmak için haydi gelin elinizi taşın altına koyun" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Başörtüsü meselesinin çözülmüş bir mesele olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bu konuyu ısıtıp tekrar gündeme getirmenin, yeniden kısır bir tartışma ortamı yaratmanın hiç kimseye bir faydası dokunmayacaktır. Türkiye'de başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Ancak (Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu'nun derdi başkadır, hesabı başkadır, hedefi başkadır, hevesi başkadır" diye konuştu.

"CHP yönetimi şayet samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler"

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı yapmasının sahtekarlık olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi şayet samimiyse, şayet mazilerindeki ayıplı sayfalardan nedamet duyuyorlarsa, buyursunlar, gündemdeki anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Başörtüsü meselesini yasal değil, anayasal güvenceye kavuşturmak için haydi gelin elinizi taşın altına koyun, dürüstseniz gereğini yapın, karnınızdan konuşmayın, işte er meydanı, işte demokrasi imtihanı, işte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı" ifadelerini kullandı.

"Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel geçer bir ilkesi yoktur"

Alevi vatandaşların haklı talepleri olduğunu söyleyen Genel Başkan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu talepler temiz bir mizaçla, kardeşliğin alicenaplığıyla; adil, eşitlikçi, insani, tarihi, kültürel, hukuki ve hakkaniyetli ilkeler mihverinde karşılanmalı, ortak akıl ve geniş bir uzlaşma zemini oluşturulmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanaatimiz hep bu yönde olmuştur. Alevi kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir."

Bahçeli, Aleviliğin hem inanç boyutunun hem de kültürel yapısının olduğunu belirterek, "Şayet Alevi kardeşlerimiz Cemevini ibadethane görüyorsa, ki öyledir, bize düşen buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, endişeye kapılacak hiçbir şey olamayacaktır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel geçer bir ilkesi yoktur" açıklamalarında bulundu.

Rusya - Ukrayna Savaşı'na da değinen Bahçeli şunları kaydetti:

"İki ülkenin de aklıselim bir çizgiye gelmesi bölge ve dünya barışı adına bir mükellefiyettir. Diğer yandan Yunanistan'a enerji taşıyan hat TANAP'tır. Bu ülkenin Türkiye'ye parmak sallamaktan vazgeçip sabrımızı taşırmaktan uzak durması enerji güvenliği açısından lehine bir durum olacaktır. Avrupa ülkeleri bu kış nasıl ısınacaklarını, nasıl aydınlanacaklarını kara kara düşünmektedir. Çok şükür Türkiye'nin böyle bir sorunu, böylesi bir korkusu asla yoktur."

"Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD'ye gitmesi talihsizliktir"

Dünyanın ortak akıl ve iradeyle tehlikleli ortamdan çıkması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Bu işin şakaya gelir hiçbir yanı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun bu gelişmelerin gölgesinde apar topar ABD'ye gitmesi talihsizliktir, densizliktir, pervasızlıktır, düşüncesizliktir. Gerekçeyi de hazırlamışlar, neymiş, ziyaretin amacı teknolojik ve bilimsel gelişmelere yönelik görüş alışverişinde bulunmakmış" diye konuştu.

"(Kılıçdaroğlu) ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya gittin"

"Kılıçdaroğlu, bırak bu işleri, geç bu masalları, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olur" diyen Bahçeli, "Buna da çok dikkat et. Herkes biliyor ki, ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet almaya ya da işaret edilecek müstakbel zillet adayının ismini öğrenmeye gittin. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, denenin döne dolaşa geleceği yer ya bir kursak ya da bir değirmen taşıdır. Su yatağını, yel de tepesini mutlaka bulacaktır" şeklinde konuştu.

"Bunlara kalsa, kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan, ihanet de demokratik bir haktır"

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu yakalandığını söyleyerek, "Meğer İstanbul Belediyesi gerçekten de çok çalışıyormuş. Bunlara kalsa, kaçakçılık meşru, hırsızlık olağan, yağma sıradan, ihanet de demokratik bir haktır" dedi.

Genel Başkan Bahçeli, konuşmasını Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ederek bitirdi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Herkes biliyor ki, ABD'ye Cumhurbaşkanı adaylığı için icazet...
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'CHP yönetimi samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP yönetimi samimiyse, anayasa değişiklik teklifine destek versinler" - Son Dakika
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