MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar, savaş bizim için düğündür.' Bu suretle güle oynaya, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, milli haklarımızı kahramanca savunuruz. Ölürsek şehit, kalırsak da gazi oluruz." - ANKARA