MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,...

08.03.2022 11:24
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar, savaş bizim için düğündür.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar, savaş bizim için düğündür.' Bu suretle güle oynaya, vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı, milli haklarımızı kahramanca savunuruz. Ölürsek şehit, kalırsak da gazi oluruz." - ANKARA

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Hüseyin Nihal Atsız, MHP Genel Başkanı, Savaş, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Eğer milli bağımsızlığımızı korumak için savaş kaçınılmaz ise merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi, 'buyursunlar,... - Son Dakika
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