MHP Genel Başkanı Bahçeli, partililerle sohbet etti
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde partililerle bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir o
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