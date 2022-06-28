MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış.

28.06.2022 12:33

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. Biz Sayın Karamollaoğlu'na hayal dünyasında mutluluklar diliyoruz"

-"Dün Bartın, Karabük, Sinop'ta görülen sağanak yağışlar üzücü olaylara yol açmıştır. Kastamonu'da çay ve dereler taşmış, İnebolu'da köprüler yıkılmıştır"

- "Ormana kast edenler vatana kast etmişlerdir"

-"Ormana, orman canlılarına, Türkiyemizin doğal varlığına sabotaj içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin hak beklentisidir"

-"Böylesi bir caniliğin, bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, akla da insanlık değerlerine de bütünüyle aykırıdır"

-"Utanmadan, sıkılmadan 'Aileme kızdım, ormanı kızdım' açıklamasını yapmıştır. Şu zehirli sözlere bakar mısınız? Her kafası sıkılan ülkemize zarar verirse milli varlığımızı nasıl koruyacağız?"

-"119 eş zamanlı yangın çıkmıştı. Günlerce yüreklerimiz ağızlarımızda korkunç sahnelere maruz kalmıştır. Binlerce hektarlık orman alanımız cayır cayır yanmıştı. Ormana düşmanlık iblise hizmetkarlıktır"

-"Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların af kapsamına alınmayacağını da çok net bir şekilde kural altına alınmıştır"

-"İdam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, bir kanun teklifi gelirse seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum. Kadın cinayetlerini ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlikte olmasını bekliyorum"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Karabük, Ormana, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 2023 seçimlerine ilişkin olarak yüzde 99,9 kazanırız açıklamasını yapmış. - Son Dakika
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