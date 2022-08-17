MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü,... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü,...

17.08.2022 15:08
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere 'Devlet Şeref Madalyası'nın layık görülmesi, terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü,... - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü,... - Son Dakika
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