Bahçeli: "MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir" - Son Dakika
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Bahçeli: "MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir"

31.05.2022 11:01

MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısına katıldı (5)"Terörü kaynağında yok etme stratejisi inançla ve yüksek bir moralle devam etmektedir""Tehdit nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorlarsa diyorum ki oralar...

MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısına katıldı (5)

"Terörü kaynağında yok etme stratejisi inançla ve yüksek bir moralle devam etmektedir"

"Tehdit nereden doğuyorsa, teröristler hunhar saldırılarını nerelerden ikmal ve takviye ediyorlarsa diyorum ki oralar meşru hedeftir. Caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir"

"Ne ülkemizde ne Meclisimizde ne sınır hattımızda terörist istemiyoruz"

"MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir"

Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir
Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir
Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir
Bahçeli: MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: 'MHP, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir' - Son Dakika


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