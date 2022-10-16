MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye'nin başarısı, dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür."
Kaynak: AA
Türkiye, Politika, Son Dakika
Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye, enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. - Son Dakika
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