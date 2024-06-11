MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, turkuaz taşlı yüzüğünü paylaştı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından üzerinde turkuaz bir taşın yer aldığı "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünü paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabında turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzüğünü paylaştı. - ANKARA