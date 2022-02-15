Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyla ilgili, "Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen veya kare olsaydı 4 ayağı olurdu ama yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak, yani HDP." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hem Türkiye'nin, hem de dünyanın oldukça nazik, bir o kadar da karmaşık ve kaygan bir dönemin içinden geçtiğini ifade etti.

İç siyasetteki tartışmalı konular çatallaşırken, bölgesel ve küresel gelişmelerin çetrefilli bir içeriğe büründüğünü belirten Bahçeli, Rusya ile Ukrayna kutuplaşmasının, yalnızca bu iki ülkenin sorunu olmaktan çıktığını, dünyanın kafa yorduğu, üzerinde düşündüğü bir numaralı gündem konu su haline geldiğini ifade etti.

Devlet Bahçeli, "Rusya-Ukrayna arasında çıkacak bir savaşın en fazla mağduru olacak, muhtemel badirelere en çok maruz kalacak ülke Türkiye'dir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk rolü değerlidir, saygındır, samimidir, bölge barışına hizmettir, elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir." diye konuştu.

Ortamı geren ABD'nin, Kiev Büyükelçiliği'ni boşaltma kararının yanında, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeden ayrılmaya çağırdığını; İngiltere, Almanya, Belçika, İsveç, Filistin ve Polonya'nın da aynı çağrıyı tekrarladıklarını anımsatan Bahçeli, "Ukrayna'da süregelen panik havasının güçlendirilmesi sistematik ve yıkıcı bir siyaset stratejisi olarak ilerletilmektedir ve faillerinin hüviyeti açıktadır. Temennimiz, ümidimiz Rusya ile Ukrayna'nın savaştan uzak durması, silahtan ellerini çekmesi; barış, normalleşme, huzur ve istikrar dörtgeninde ilişkilerini yeni baştan inşa etmeleridir. Ancak Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmeli, Kırım'ın gayrimeşru ilhakından da vazgeçilmelidir." dedi.

"Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır"

"Zillet ittifakının", sabah akşam "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ezberini tekrarladığını belirten Bahçeli, "Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya Ahlatlıbel'de altı sandalyeli bir masanın çevresinde, 6+1 formatında buluştular." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçme amacından başka hiçbir müşterek noktası olmayan görünüşte altı, gerçekte yedi partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları yeniden belli olmuştur. Eskiye dönme niyeti bir reform değil, bir restorasyon çabası, revizyonist bir mantığın çıpasıdır. Halbuki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet'in üçüncü evresinin cümle kapısı, muazzam bir yönetim ve sistem reformunun tanımıdır. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Boşuna uğraşmıştır. Boş yere zaman tüketmiştir. Ahlatlıbel'de 5,5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Zillet ittifakı şunu aklından çıkarmasın, erteye kalan sona kalır, sona kalan dona kalır. Bunlara ne söylesek yararsız ve sonuçsuzdur; çünkü kimine sivrisinek saz, kimine de davul zurna azdır. Bir koyundan iki post da çıkmayacaktır.

Henüz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e nasıl geçeceklerinin planlamasını dahi yapamamışlar, bunu da ortak açıklamada itiraf etmişlerdir. Üstelik geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışacaklarına da vurgu yapmışlardır. Bugüne kadar birbirinize ziyaretler yapıyordunuz. Her hafta zillet günleri düzenliyordunuz. Hiç mi dersinize çalışmadınız? Hiç mi hazırlık yapmadınız?

Mezkur açıklamada çok daha vahim savrulmalar vardır ve altı parti bölücülüğün elebaşı HDP'nin dayatmalarını metnin içine kurnazca serpiştirerek benimsediklerini ispat etmişlerdir. Avrupa Konseyinin ve Avrupa Birliğinin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir köksüzlüktür? Bu nasıl bir gayrimilliliktir? Ey zillet ittifakı, bu kadar mı yabancılaştınız? Bu kadar mı yozlaştınız? Bu kadar mı başkalaştınız? Bahsedilen bu normlar nelerden ibarettir? Açıklasınlar da öğrenelim. Avrupa Konseyinin terörist Demirtaş ile Sorosçu Osman Kavala hakkındaki melanet görüşlerine bağlı kalacaklar mı? Türkiye aleyhtarı hasmane tutumuna destek olacaklar mı? Bu soruların cevaplanması maşeri vicdana göre hayat memat konusudur."

"Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir"

Altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyı betimleyen bir karikatür gösteren Bahçeli, "Burada altılı yuvarlak masa, altında HDP, Avrupa Konseyi, ABD ve AB var. Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen veya kare olsaydı 4 ayağı olurdu ama yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak, yani HDP. Altılı ganyan, ortada HDP, yanında Avrupa Konseyi, ABD ve AB. Bunların normlarına bağlı kalacaklarmış. Bunların normları hangileri? Birleştikleri yer HDP, kullandıkları yer altılı ganyan." sözlerini sarf etti.

Cumhur İttifakı için genel geçer bir norm olduğunu, onun da "Türk milletinin hakimiyet ve hükümranlık normları" olduğunu ifade eden Bahçeli, "Bizim için tek geçerli norm Türkiye normudur. Herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş gördüğü demokratik bir Türkiye'yi kurmak istiyorlarmış. Gelsinler de bunu külahıma anlatsınlar. İmralı canisinin demokratik Cumhuriyet uydurması, bunların elinde demokratik Türkiye olarak formüle edilmiştir. Türkiye zaten demokrasi ile yönetilen bir ülkedir." diye konuştu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022 tarihinde açıklayacaklarını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Vesayete beşinci kol faaliyetiyle hizmet eden zillet ittifakının, 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir, su aka aka yatağını bulmuş, zillet koalisyonu tarafını deşifre etmiştir. Bu ittifak içten içe çürümüş, çözülmüş, çökmüştür.

Yuvarlak masa toplantısından bir gün sonra, HDP'nin bir eş başkanı, İzmir'de yaptığı konuşmasında, 'yolumuz üçüncü yoldur. Bu yola bir gün herkes muhtaç olacaktır. Biz öyle kolay lokma değiliz' sözleriyle potansiyel ortaklarını uyarmıştır. Bu uyarı beklendiği üzere alttan alınmış, olağan karşılanmıştır. Çünkü zillet ittifakı, bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır, husumet ittifakıdır, nifak ittifakıdır, çıkar ittifakıdır, ezcümle Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin de gözetimi ve denetimi altındadır. Onlar 28 Şubat 2022'ye hazırlansınlar, biz 29 Ekim 2023'e hazırlık yapacağız. Onlar zilletle karılsınlar, zilletle karışsınlar, biz cumhurun haysiyetiyle kucaklaşacağız, istikbali istiklal aşkıyla karşılayacağız.

Onlar yabancı başkentlerden medet umsunlar, bize başkent Ankara'nın muhteşem ilkeleri yetecektir. Biz Cumhur İttifakı'yız. Ne diyeceğimizi biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz, nereye ulaşacağımızın şuurundayız. Bizim masamız yuvarlak değil, köşelidir. Millete sevdamız, Türkiye'ye bağlılığımız bir siyaset veya ittifak konusu değil; manevi bir sözleşme, tarihi bir emanet, ahlaki bir görev, 'önce ülkem ve milletim' inancıyla yoğrulmuş bir fedakarlık numunesi, Kızılelma ülküsüyle bezenmiş müstesna nitelikli bir vatan ve devlet müdafaasıdır. Bunların altısını toplasınız bir etmez, ama bizim cumhur duruşumuz dünyaya en güçlü cevaptır, dünyayı Türkçe okuyuştur, diriliş ve yükseliş özlemlerinin kuvveden fiile geçmesidir."

(Bitti)