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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye HDP eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye HDP eleştirisi Açıklaması

28.09.2021 12:48
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye HDP eleştirisi Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP'in sözcülerinin her gün ekranlara çıkıp HDP'yi aklama yarışına girmesinin esbab-ı mucibesini anlamak hiç de güç değildir.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP'in sözcülerinin her gün ekranlara çıkıp HDP'yi aklama yarışına girmesinin esbab-ı mucibesini anlamak hiç de güç değildir. İp, kendisine atfettiği milliliğin aksine diğer ortaklarıyla birlikte ihanetin merkezindedir." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün ardından aziz milletin beklentileri doğrultusunda oluşmuş doğal bir ittifak olduğunu belirtti.

Bu ittifakın varlık sebebinin devleti ayağa kaldırmak, milleti müreffeh yarınlara kavuşturacak adımları atmak olduğunu vurgulayan Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın bu yoldaki en temel ve hayati kazanımının ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde büyük Türk milletinin hantallaşan devlet bürokrasisine karşı büyük ve kesin bir zafer kazandığını, hızlı karar alma mekanizmalarının devreye girmesi, hükümet bunalımlarının tarihe karışması ve Türkiye'ye yönelen tehditlerin kaynağında kurutulmasının bu sayede olduğunun altını çizen Büyükataman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye düşmanlarının hep bir ağızdan ve benzer ifadelerle parlamenter sistem çığırtkanlığı yapmasının sebebi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yalnızca kağıt üstünde değil uygulamadaki başarısındandır. Her geçen gün kurum ve kurallarıyla yerleşen sistemin Türkiye'yi şaha kaldıracağına şüphe kalmamıştır. Türkiye düşmanları, 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmeleri halinde sistemin başarısının daha çok ortaya çıkmasından ve her kesim insanımızın bu sisteme olan inancının pekişeceğinden endişe etmektedir. Endişelerinde haklıdırlar çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, aziz Türk milletinin yarım kalan yürüyüşünü tamamlamaya yeminlidir. Bu endişenin verdiği çaresizlikle zilletin temsilcileri PKK'yı meşrulaştıracak kadar ihanete bulaşmış, raydan çıkmıştır. CHP, Deva, Gelecek, İP, mip 'Kürt sorunu vardır' diyerek ihanete zemin hazırlarken, PKK'nın siyasi uzantısı, 'sorunun çözümünde aktörlerden biri İmralı'dır' diyerek devleti eli kanlı terörist başı ile muhatap etmeye kalkmaktadır. HDP'ye bir gün meşru, bir gün mübah diyenlerin ellerindeki tek argüman, bu ihanet yapılanmasının seçimlerde aldığı oylardır."

"Cumhur İttifakı da bu ihtiyacı layıkıyla karşılamaktadır"

Büyükataman, seçimlerde alınan oyların kimseye Anayasa'yı ihlal etme hakkı tanımadığı gibi HDP'ye oy veren insanların da oylarını evlatları dağa kaçırılsın, terör örgütünün propagandası yapılsın diye vermediğini aktardı.

"Bunların demokrasiden anladıkları, amaca ulaşana kadardır" ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"HDP'nin tavrı, Hitlerin Bakanı Göring'in itirafından farklı değildir. 'Biz, halka gerçeği söylemiştik. Sadece iktidara gelene kadar demokratik yollara başvuracaktık'. Yine, halklara özgürlük sloganlarıyla iktidarı ele geçiren Lenin'in Sovyet Rusyası'nın, geçen yıllar içerisinde ortada ne halk ne de hak bıraktığı ortadadır.

İP'in sözcülerinin her gün ekranlara çıkıp HDP'yi aklama yarışına girmesinin esbab-ı mucibesini anlamak hiç de güç değildir. İP, kendisine atfettiği milliliğin aksine diğer ortaklarıyla birlikte ihanetin merkezindedir. Yoksa 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çığlık çığlığa sağa sola saldıran hanımefendinin kişisel hırslarını ne ile dizginlendiğinin başka bir izahı yoktur. Siz bakmayın hanımefendinin şimdilerde 'Başbakan olacağım' demesine. Bu sözün Türkçesi 'hiçbir şey olamayacağımdır'. Hanımefendi, cumhurbaşkanlığı adaylığını Kılıçdaroğlu'na kaptırdığı için ortada kalmış ve kendisine oy veren seçmene söyleyecek bir yalana ihtiyaç duyunca da olmayan koltuklara talip olmuştur. Türk milletinin, hayal dünyasında yaşayan hayali kahramanlara değil, Türkiye'ye çağ atlatacak liderlere ihtiyacı vardır. Cumhur İttifakı da bu ihtiyacı layıkıyla karşılamaktadır."

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye HDP eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan, İYİ Parti'ye HDP eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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