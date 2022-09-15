MHP'li Bülbül'den, CHP'nin e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Bülbül'den, CHP'nin e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasına tepki Açıklaması

15.09.2022 13:26
MHP'li Bülbül'den, CHP'nin e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasına tepki Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP'nin, e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmasına ilişkin, "Anlaşılan bir yerlerden gelen talimat, CHP'nin Meclis iradesine galip gelmiştir.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP'nin, e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmasına ilişkin, "Anlaşılan bir yerlerden gelen talimat, CHP'nin Meclis iradesine galip gelmiştir. Son derece önemli, milli bir kanuna CHP eliyle büyük bir darbe vurulmuştur." ifadesini kullandı.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasını eleştirdi.

Temmuz ayında e-ticaret kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatan Bülbül, kanun teklifinin, CHP'li milletvekillerinin de oylarıyla kabul edildiğini anımsattı.

Söz konusu kanunla ilgili CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açıldığını dile getiren Bülbül, şunları kaydetti:

"CHP kanunun iptali için muhalefet şerhinde yer alan herhangi bir hususu gerekçe göstermeden Anayasa Mahkemesine iptal için başvuruda bulunmuştur. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Ülkemizde ve dünyada hızla büyüyen e-ticaret alanında yaşanabilecek olumsuzlukları giderecek olan ve özellikle küresel kartel ve tekel oluşumlarına engel olacak olan bir kanuna önce kabul oyu verip sonra iptal davası açmak da ne demek? CHP Grup Başkanvekili Engin Altay mecliste yaptığı konuşmada bu kanunun milli bir kanun olduğunu, bu kanunu kimsenin engelleyemeyeceğini kürsüde haykırmıştı. Şimdi ne değişti de CHP bu kanunun iptalini istemekte? CHP'li Özgür Özel basın toplantısı düzenleyerek iptal davasının açılmasının normal olduğunu, sadece bir maddenin iki fıkrası ile ilgili iptal taleplerinin olduğunu ifade etmiş. Yani davanın basit bir iki düzeltme talebi olduğu havasını vermeye çalışmış. CHP'li Özgür Özel de çok iyi biliyor ki iptali istenen o iki fıkra, kanun teklifinin en önemli nirengi noktasını oluşturmaktadır. Belli ki işi pişkinliğe vurarak içinde bulundukları çelişkiyi ve tutarsızlığı gizlemeye çalışmaktadırlar. CHP'li Engin Altay hararetle e-ticaret kanununu savunuyorken şimdi neden sus pus oldu? Anlaşılan bir yerlerden gelen talimat CHP'nin Meclis iradesine galip gelmiştir. Son derece önemli, milli bir kanuna CHP eliyle büyük bir darbe vurulmuştur. Takdir büyük Türk milletinindir."

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Bülbül'den, CHP'nin e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasına tepki Açıklaması - Son Dakika

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