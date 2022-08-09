MHP'li Kaşıkçı, TMO'ya buğdayını veremeyen çiftçiye de destekleme istedi - Son Dakika
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MHP'li Kaşıkçı, TMO'ya buğdayını veremeyen çiftçiye de destekleme istedi

09.08.2022 16:52
MHP'li Kaşıkçı, TMO'ya buğdayını veremeyen çiftçiye de destekleme istedi

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, buğdayını TMO'ya satamayan çiftçiye de destekleme yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, buğdayını TMO'ya satamayan çiftçiye de destekleme yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Amik Ovası'nda 235 bin ton buğday hasadı yapıldığını, 210 bin ton üzerinde mısır rekoltesi, 240 bin ton pamuk üretimi beklendiğini söyledi.

Kırıkhan ilçesindeki çiftçilerin sorunlarını dinlediğini anlatan Kaşıkçı, "Çiftçilerimiz, buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisine veya lisanslı depolara verdikleri takdirde ton başına 1000 TL destekleme alıyorlar. Fakat tüm çitçilerimiz yapmış oldukları buğday hasadını Toprak Mahsulleri Ofisine veya lisanslı depolara veremiyorlar. Çünkü çiftçimiz, yıl boyu borçlandığı tüccara ürününü vermeyi garanti ediyor. Dolayısıyla borçlu olan çiftçimiz buğday hasadını yaptıktan sonra buğdayını tüccara teslim ediyor." diye konuştu.

Kaşıkçı, çiftçinin buğdayını tüccara teslim ettiği için destekleme alamadığını dile getirerek Toprak Mahsulleri Ofisine buğdayını verenler kadar olmasa da buğday ekimi yapan çiftçiyi morallendirecek, cesaretlendirecek destekleme yapılmasının faydalı olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'li Kaşıkçı, TMO'ya buğdayını veremeyen çiftçiye de destekleme istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Kaşıkçı, TMO'ya buğdayını veremeyen çiftçiye de destekleme istedi - Son Dakika
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