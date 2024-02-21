Çorum İskilip\'te MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Sağlam için aday tanıtım töreni düzenlendi

Politika

Çorum'un İskilip ilçesinde, MHP'nin İskilip Belediye Başkan Adayı Ahmet Sağlam için aday tanıtım töreni düzenlendi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Şehir Parkı karşısındaki seçim ofisi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıkıntılı süreçten geçtiği dönemde Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu söyledi.

Kayrıcı, "Bir pandemi ile başlayan sıkıntılar, hemen arkasından başucumuzdaki bir savaş, sonrasında da asrın felaketi olan ve 11 ilimizi yıkıp geçen bir depremle karşı karşıya kaldık. Bunların verdiği ciddi sıkıntılar var. Başucumuzda emperyalist ülkelerin çıkardığı savaşlar var. Suriye'de, Irak'ta ateş çemberi var. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşen ne hizmet varsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da İskilip halkından belediye başkan adayları Ahmet Sağlam'a destek istedi.

Sağlam ise İskilip'in gelişmesi ve kalkınması için projeler hazırladığını, belediye başkanı seçilmesi durumunda projelerini hayata geçireceğini kaydetti.

Sağlam, "Devletimiz düzgün hazırlanan projelere, iyi hazırlanan işlere yeterli desteği veriyor. Tarımda ve hayvancılıkta bir üretim merkezi ve söz sahibi olmak istiyoruz. Turizmde cazibe merkezi olmak istiyoruz. İskilip'imizi hep beraber inşa etmek istiyoruz. Allah beni size mahcup etmesin." diye konuştu.