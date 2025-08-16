MHP İstanbul'da Terörsüz Türkiye İçin Toplandı - Son Dakika
MHP İstanbul'da Terörsüz Türkiye İçin Toplandı

16.08.2025 15:31
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da toplandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da toplandı. Toplantıda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekili Celal Adan, "Türkiye dimdik ayakta dursa da etraftaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye ülkemize parmak sallayan emperyalist güçlerin alayına rest çekmektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da toplandı. İstanbul'da gerçekleştirilen 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'na MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Gazi ve Şehitler Derneği Başkanı ve 150'ye yakın sivil toplum kuruluşu da katıldı. 9 bölgede 81 ili kapsayan buluşmaların İstanbul'daki programına yoğun katılım gerçekleşti.

"Terörsüz Türkiye hamlesini idrak etmek için Türkiye'nin etrafında yaşananları tahlil etmek mecburiyetindeyiz"

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, "Sayın genel başkanımızın bizzat inşa ettiği Cumhurbaşkanımızın destek verdiği bu süreci konuşmak için toplanmış bulunmaktayız. Yüzlerce yıllık kadim Türk Tarihi bunların örnekleriyle doludur. Bugünkü girişimin temel hedefi Türk milletini daha güçlü ve devleti daha güçlü bir devlete sahip olmaktır. Devletin niteliğine, milletin kimliğine kimse zarar getiremeyecektir. Bu süreç güçlü devlet ve mutlu milletle ilerlemektedir. Bu bir strateji ürünüdür. Aynı zamanda da en önemli çıkıştır. Öncelikle Terörsüz Türkiye hamlesini idrak etmek için Türkiye'nin etrafında yaşananları tahlil etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye bulunduğu coğrafyanın merkezinde barış ve insanlık için direnen son köklü kaledir. Ancak orta doğudaki ateş çemberi her geçen gün daha ciddi bir hale dönmüştür. Sınır ötesindeki kanlı çatışmaları kapımıza dayanmıştır. Türkiye dimdik ayakta dursa da etraftaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için Terörsüz Türkiye projesi yalnızca iç güvenlik meselemiz değildir. Liderimizin öncülüğündeki bu girişim uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında herkesi şok eden bir süreçtir. Terörsüz Türkiye ülkemize parmak sallayan emperyalist güçlerin alayına rest çekmektir" dedi. - İSTANBUL

15:26
12:49
