MHP İzmir\'de Kurban Bayramı Programı

MHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığındaki programda partililer bayramlaştı.

Burada konuşan MHP İl Başkanı Veysel Şahin İslam aleminin, milletin, gönül ve kültür coğrafyasının bayramının mübarek olmasını diledi.

Mazlumların gözyaşı dökmediği, Müslümanların zulüm görmediği, çocukların ölmediği bir dünya dileyen Şahin, "Müslümanın Müslümanı kırmadığı, emperyalist ve siyonist odakların İslam coğrafyasına yön vermeye cesaret edemeği, edemeyeceği, bir gönül coğrafyası birlikteliği iklimi kurulmasını temenni ediyorum. Bayramın huzur, kardeşlik, birlik getirmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.