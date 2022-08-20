MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hazırlattığı afişlerdeki ifadeye tepki gösterdi.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte billboardlarda yer alan "Barışın ikinci yüzyılı, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun" ifadelerinin bulunduğu afişi paylaştı.
Şahin açıklamasında, "9 Eylül barış değil zaferdir Tunç Soyer. Hatırlatayım, 15 Mayıs 1919'da başlayan işgal, 9 Eylül 1922'de Mustafa Kemal'in Yunan'ı denize dökmesi ile son bulmuştur. İzmir, Milli Mücadele'nin bayraktarlığını yapmış, 'Kurtuluşun Şehri' unvanını kazanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › MHP'li Veysel Şahin'den Tunç Soyer'e '9 Eylül afişi' tepkisi - Son Dakika