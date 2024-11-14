MHP Kars İl Başkanı'ndan CHP'ye Ağır Eleştiriler - Son Dakika
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Politika

MHP Kars İl Başkanı'ndan CHP'ye Ağır Eleştiriler

MHP Kars İl Başkanı\'ndan CHP\'ye Ağır Eleştiriler

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, CHP'li vekilin Kars Ülkü Ocakları'nın öğrencilere ücretsiz dağıttığı Atatürk kitabı hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, CHP'nin Atatürk ve Türk büyükleri konusundaki rahatsızlığını eleştirdi.

14.11.2024 17:25  Güncelleme: 17:27
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, CHP Milletvekili İnan Akgün Alp'in Kars Ülkü Ocakları Başkanlığı'nın öğrencilere ücretsiz dağıttığı Atatürk kitabı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "CHP görünümlü ama içine HDP kaçmış vekile soruyorum. Bir eğitim ve kültür vakfı olan Kars Ülkü Ocaklarımızın öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttığı Türk Büyükleri serisi ve Atatürk kitabından neden rahatsız oldunuz?" dedi.

Sizin, Türk büyükleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sorununuz nedir? Diye soran Adaıgüzel, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 57'inci Alayı olan ve rahle-i tedrisatından Aziz Sancar ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi nice vatan evlatlarının yetiştiği Ülkü Ocaklarından rahatsızlığınızın, hazımsızlığınızın sebebi nedir? Her biri Alparslanlara, Fatihlere, Mustafa Kemallere denk olan Ülkü Ocaklı yiğitler sizi neden rahatsız ediyor? Siz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mi milletvekilisiniz yoksa emir ve talimatlar aldığınız Kandil'in mi vekilisiniz? Elleri nasırlı, başı dik, alnı açık Anadolu insanımızın mı vekilisiniz yoksa burjuva zihniyetine mensup haçlı kalıntılarının mı vekilisiniz?" diye tepki gösterdi.

Atatürk'ün kurduğu bir partinin vekili Atatürk'ten ve Atatürk'ün hayatını konu alan bir kitaptan neden rahatsız olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Bugün geldiğimiz noktada CHP, beka sorunudur. CHP, emir ve talimatları menşei belli olmayan şer odaklarından alan bir tehdit unsurudur.

Sayın vekil, Kars Ülkü Ocaklarımız hakkında suç duyurusunda bulunacağınıza, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinizin yaptıkları yolsuzluklar, konser adı altında yaptıkları milyonluk vurgunlar hakkında neden suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? Ülkü Ocakları size on gömlek fazla gelir" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Kars İl Başkanı'ndan CHP'ye Ağır Eleştiriler - Son Dakika

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