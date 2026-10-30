MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar'daki tapu kaymaları için önerge verdi - Son Dakika
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar'daki tapu kaymaları için önerge verdi

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar\'daki tapu kaymaları için önerge verdi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar'da Başköy ve Derbentbaşı mahallelerindeki tapu kaymaları için soru önergesi verdi. Bakan Murat Kurum'un yanıtlaması istenen önergede, tapu ve kadastro kayıtlarındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve çözüm takvimi talep edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar ilçesi Başköy ve Derbentbaşı mahallelerinde yaşanan tapu kaymalarına ilişkin yazılı soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un cevaplandırması istemiyle sunulan önergede, tapu ve kadastro kayıtları ile fiili kullanım sınırları arasındaki uyumsuzlukların incelenmesi, varsa hataların giderilmesi ve çözüm için öngörülen takvimin açıklanması istendi. Ersoy, Sosyal Medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yeşilhisar ilçemiz Başköy ve Derbentbaşı mahallelerimizde hemşerilerimizin mülkiyet haklarının korunması ve tapu işlemlerinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla; tapu kaymalarına ilişkin mevcut inceleme ve çalışmaların değerlendirilmesini, gerekli teknik incelemeler yapılarak varsa tapu ve kadastro kayıtlarındaki hata ve uyumsuzlukların giderilmesini, çözüme yönelik planlanan çalışmaların ve öngörülen takvimin açıklanmasını içeren yazılı soru önergemizi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Başköy ve Derbentbaşı mahallelerimizdeki tapu uyuşmazlıklarının giderilmesi için sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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