MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.