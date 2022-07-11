MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti

11.07.2022 21:55
MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde MHP eski ilçe başkanlarından Mustafa Gediksiz hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde MHP eski ilçe başkanlarından Mustafa Gediksiz hayatını kaybetti.

MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından ve Yeşilay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mustafa Gediksiz vefat etti. Merhum Gediksiz için İkindi Namazı sonrası Ali Molla Camii'nda cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Gediksiz şehir mezarlığına defnedildi. Gediksiz'in cenaze törenine MHP Zonguldak İl Başkanı

Varol Demirköse, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, BBP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son Dakika | Yoldan çıkan otomobil ağaca çarpttı: 2'si çocuk 7 yaralı Son Dakika | Yoldan çıkan otomobil ağaca çarpttı: 2'si çocuk 7 yaralı Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Son dakika haberi... Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:56 Gayri meşru ilişki cinayetinde şeytanın aklına gelmeyecek hile! Katili olacak kadını adi bir planla tuzağına düşürdü...
20:51 Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
20:32 Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Arabuluculuk dahil ihtiyaç duyulan her türlü desteği sunmaya hazırız
20:29 Konya'da aralarında husumet bulunan komşuların tartışmasında mermiler havada uçuştu! Komşusunu tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı
20:18 Hatayspor'un genç savunmacısı Fatih Kuruçuk'tan sürpriz transfer! 1.Lig ekibi Bandırmaspor'a imza attı
19:29 Marcao'dan Galatasaray'a duygusal veda: Bu hikaye sonsuza kadar kalbimde kalacak
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 22:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement