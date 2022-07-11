MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanı vefat etti

MHP Kdz. Ereğli eski ilçe başkanlarından ve Yeşilay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Mustafa Gediksiz vefat etti. Merhum Gediksiz için İkindi Namazı sonrası Ali Molla Camii'nda cenaze töreni düzenlendi. Alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Gediksiz şehir mezarlığına defnedildi. Gediksiz'in cenaze törenine MHP Zonguldak İl Başkanı

Kaynak: İHA

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