MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’nın olağan ilçe kongresi gerçekleştirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın olağan ilçe kongresinde mevcut başkan Behsat Önder yeniden başkan olarak seçildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Bahset Önder, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, partililer ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongre için gönderdiği mesajı okudu. Ardından ilçe başkanlığının 2 yıl içerisinde yaptığı çalışmalar anlatılırken, yönetim ibra edildi.

"Partimiz önümüzdeki ilk seçimlerde Kayseri'de birinci parti olacaktır"

Kongre konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinin önümüzdeki süreçte yapılacak ilk seçimlerde Kayseri'de birinci parti olacağını kaydederek, "Her geçen gün güçleniyoruz. Bunu hissediyorum. Caddede, sokakta, pazarda, manavda, kuruyemişçide, berberde görüyorum. Bunu hissederek söylüyorum. Ben inanıyorum. Sizlerin de inancına güveniyorum ama bunu bir iddia ortaya koymak için de söylemiyorum. Çünkü tarihe ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranlarına baktığınızda Kayseri'deki durumu görmeniz mümkündür. Son yıllarda özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de gerçekten istikrarlı bir yapı ortaya koyuyor. Bu istikrar da başarıyı getirir. Son dönemde kendilerini "milliyetçi olarak" partiler ortaya çıktılar. Ne oldukları belli değil. Oradan oraya geçiyorlar, oradan oraya geçiyorlar. Amatör spor kulüplerinde bir futbolcu bu kadar kulüp değiştirmezken bunlar parti değiştiriyorlar. Başbuğumuzdan bize kalan iki tane çok önemli emanet var. Bunların birincisi Ülkü Ocakları, ikincisi Milliyetçi Hareket Partisi. Biz bu emanetlere kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Ben bir konuşmamda, "dünya üzerindeki bütün partilerin tüzüğü mürekkeple yazılmıştır, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzüğü kanla yazılmıştır" demiştim. Bizi başka partilerle karıştırmasınlar" ifadelerini kullandı.

"Partimizin Kayseri'de eriştiği yüksek potansiyel hepimiz açısından gurur vesilesidir"

MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise, "Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin erişmiş olduğu yüksek potansiyel, aynı zamanda azimli çalışma performansı hepimiz açısından gurur vesilesidir. Biz "falanca rakibimiz, filanca rakibimiz" demiyoruz. Biz yine kendi yaptığımız çalışmaları "bir önceki çalışmaları daha da ileriye götürecek şekilde, bu çalışmaları daha fazla nasıl geliştirebiliriz, nasıl iyi bir noktaya taşıyabiliriz" diye Kayseri'de kendi teşkilatlarımız bünyesinde kendimizle rekabet halindeyiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Kendi hedefleri olan bir partiyiz ve bu kapsamda da Milliyetçi Hareket Partisi tavır, davranış ve politikalarını ortaya koyarken, Allah'a hamdolsun hemen her çevrenin takdirini de kazanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda dün burada Melikgazi ilçe kongremizde çok değerli 3 meclis üyemizin Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılarak buradaki MHP'nin duruşunun Kayseri siyasetinde ve sosyal yaşantısında, kamuoyunda nasıl karşılık bulduğu gündemimize gelmişti. Bugün de bir meclis üyemiz partimize katılacak" diye konuştu.

Meclis üyesi Davut Umsu, MHP'ye geçti

Bir süre önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Davut Umsu, MHP'ye geçti. MHP Kayseri Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Umsu'ya rozetini takarak, başarılar diledi.

Behsat Önder yeniden seçildi

Konuşmaların ardından kongre gerçekleştirildi. Delegeler tarafından kullanılan oy sonucunda mevcut başkan Behsat Önder, yeniden ilçe başkanı olarak seçildi.