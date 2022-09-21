MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız - Son Dakika
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MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız

21.09.2022 15:36
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, bir basın toplantısında 6'lı masaya sert sözlerle yüklenerek, "Bunlar bir oturma düzenini bile tartıştılar. Sonra yuvarlak masada karar kıldılar. 6'lı masanın diğer bir adı da 'yuvarlak masa'. Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Yuvarlak bir ittifak, gevşek bir ittifak... Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin?" dedi.

Milliyetçi Hareket Partis Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, memleketi Manisa'da düzenlenen bir basın toplantısında 6'lı masa hakkında şok sözler sarf etti.

"6'LI MASA SİYASİ GERİCİLİK YAPIYOR"

MHP'li Akçay, 6'lı masayı "laklak masası" olarak tanımlayarak, "2023 seçimlerine doğru takvimin ilerlediği günlerde geçtiğimiz 2 yıl önce bir '6'lı masa' kuruldu. Çeşitli isimlerle ifade ediliyor. Defalarca bir araya geldiler saatlerce konuştular. Ben bu masaya 'Laklak masası' diyorum. Toplanıp 5 saat konuşuyorlar, muhtemelen bu 5 saatin 4 saatini de Davutoğlu konuşuyordur. Ortada hiçbir politika yok. Ortaklaştıkları proje program yok. Bir ara 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' dediler altını dolduramadılar. Zaten yeni yönetim sistemiyle parlamentomuz daha güçlü hale geldi. Eski sisteme o hükümet krizlerinin, darbelerin, vesayetlerin, cumhurbaşkanı seçimleri krizlerine geri dönmek istiyorlar. O yüzden siyasi gericilik yapıyorlar" dedi.

"YAPTIKLARI, YAPACAKLARI ŞİMDİDEN BELLİ"

6'lı ittifakın Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Türkiye için aldığı kararlara uyma taahhüdünü hatırlatan Akçay, "Şubat ayında bir bildiri yayınladılar o bildiride Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin Türkiye için aldığı bütün kararlara uymaya taahhüt ettiler. Korkunç bir şey. Türkiye'yi bölüp parçalayacak, teröristleri azdıracak ne kadar karar varsa bunlar kabul edecekler. Bunu taahhüt ediyorlar. Yaptıkları, yapacakları şimdiden belli" diye konuştu.

"OTURMA DÜZENİNİ BİLE TARTIŞTILAR"

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar bir oturma düzenine bile tartıştılar. Sonra yuvarlak masada karar kıldılar. 6'lı masanın diğer bir adı da 'yuvarlak masa'. Türk seçmeni yuvarlak ve gevşeklere itibar etmez. Bunların en belirgin özellikleri bu. Yuvarlak bir ittifak gevşek bir ittifak. Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin"

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız - Son Dakika

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