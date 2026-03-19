MHP'li Akçay: Türkiye İstikrar İçinde Yoluna Devam Ediyor
MHP'li Akçay: Türkiye İstikrar İçinde Yoluna Devam Ediyor

19.03.2026 15:26
Erkan Akçay, Türkiye'nin kaos ortamında güçlü bir istikrar sergilediğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, kaosun olduğu bir ortamda diğer ülkelere nazaran istikrar içerisinde, güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

Akçay, MHP Manisa İl Başkanlığında düzenlenen programda, partililerle bayramlaştı.

Buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, iç ve dış gelişmeleri jeopolitik ve stratejik bir akılla değerlendirdiğini belirten Akçay, Gazze, Ukrayna ve Suriye'deki saldırıların bölgesel istikrarsızlığı artırdığını söyledi.

Dünyada adeta üçüncü dünya savaşı atmosferinin yaşandığını ifade eden Akçay, "Türkiye, bu kadar kaosun olduğu bir ortamda diğer ülkelere nazaran istikrar içerisinde, güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Ancak bölgemizde yaşanan her hadise de mutlaka Türkiye'yi ve bizleri yakından ilgilendirmektedir. O bakımdan daima uyanık, temkinli, soğukkanlı ve tedbirli olmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Erkan Akçay, Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu, "Terörsüz Türkiye" hedefinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, sürecin adım adım ilerlediğini kaydetti. Sürecin kısa, orta ve uzun vadede Türkiye'ye çok değerli kazanımlar sağlayacağını dile getiren Akçay, "Sadece Türkiye'ye değil, bölgemize yönelik de barış, huzur, güvenlik getirmesi bakımından da Türkiye'ye adeta bir kutup başı, bir pusula görevi de yükleyecektir." ifadesini kullandı.

Akçay, Türkiye'nin dış politikasında önceliğin savaşlardan uzak durmak olduğunu söyleyerek, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin bir an önce ateşkesin sağlanması, barışın tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Bazı siyasi partilerin ülke ve dünya gündemine duyarsız kaldığını savunan Akçay, şu görüşleri paylaştı:

"Maalesef bazı malum siyasi partiler, kendi iç kavgalarını, iç çekişmelerini, muhatap oldukları birtakım yolsuzluk iddialarını adeta gündemi meşgul edecek tutum ve davranışlar içerisinde. Dünyada yaşanan hadiseler bunları hiç ilgilendirmiyor. Varsa yoksa kendi meseleleri. Yani bunların derdi bizi germedi. Biraz da ülkemizin, milletimizin, bölgemizin, dünyanın içinde bulunduğu şartlara ilişkin de bir düşünce, politika ve tutum geliştirmeleri gerekir. Yani bu arkadaşlar uzayda mı yaşıyor bilmiyorum. Her gün yaptıkları açıklamalara bakıyorum ki ülke gündeminden kopuk, dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiselerin idrakine, önemine varamamışlar. Sadece kendi gündemlerini millete mal etme ve kısır siyasi çekişmeler içerisine girme gayretlerini görüyoruz. Bunlar da aklını başına devşirmelidir. Mübarek bayram günleri de buna vesile olmalıdır."

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Manisa, Son Dakika

