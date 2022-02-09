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MHP'li Baskın: "Üç hilal, milli dirilişin sembolüdür" - Son Dakika

MHP'li Baskın: "Üç hilal, milli dirilişin sembolüdür"

09.02.2022 08:29
MHP'li Baskın: "Üç hilal, milli dirilişin sembolüdür"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sembolü olan üç hilalin önemine dikkat çeken MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Asırlarca kıtaları aydınlatan üç hilal milli diriliş ve milliyetçi uyanışın sembolüdür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sembolü olan üç hilalin önemine dikkat çeken MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Asırlarca kıtaları aydınlatan üç hilal milli diriliş ve milliyetçi uyanışın sembolüdür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, MHP'nin kuruluşunun 53. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında üç hilal ve Türklüğün önemine vurgu yapan Başkan Baskın; "Partimizin yaşı 53, siyasetimizin yaşı 74 fakat davamızın yaşı Türklüğün yaşı ile eşdeğerdir" dedi.

Mesajında MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i de rahmetle anan Baskın; "Hareketimizin hamisi cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, 53 yıl evvel Türkiye'nin geleceği için yeni bir çağı, yeni bir Ergenekon'u müjdeliyordu. Kutlu bir doğum gerçekleşiyor, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk Milliyetçiliği fikri kuvveden fiile geçiyordu. Asırlarca kıtaları aydınlatan üç hilal milli diriliş ve milliyetçi uyanışın sembolü haline geliyordu. 1948'de kurulan Millet Partisi'nden, Milliyetçi Hareket Partisi'ne fert fert, etap etap ulaşıldı. Tohum olup ekildik, tomurcuk olup açıldık, zaman içinde filizlendik ve çınar olup 53 yıla ulaştık. Vatan ve millet uğruna bedenlerini siper eden, canlarından geçen manevi muhafız ve kılavuzlarımız olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Davamız için bedel ödeyen taş zindanları Yusufiye Medresesi'ne çeviren gazilerimize de uzun ömürler temenni ediyorum. Türk Dünyasının Lideri saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de dediği gibi partimizin yaşı 53, siyasetimizin yaşı 74 fakat davamızın yaşı ise Türklüğün yaşı ile eşdeğerdir. Mensubiyetinden onur duyduğumuz partimizin 53. yaşı kutlu olsun" dedi. - AYDIN

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Baskın: 'Üç hilal, milli dirilişin sembolüdür' - Son Dakika


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