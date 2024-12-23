MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı - Son Dakika
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Politika

MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı

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Kayseri'de MHP'li Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in bir düğünde ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti. Eline aldığı silahla defalarca kez havaya ateş açan Metin'in, dolu silahı birkaç defa kalabalığa doğru yönelttiği de görüldü.

23.12.2024 21:09  Güncelleme: 21:53
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Selahattin Metin, katıldığı bir düğünde tartışma yaratan bir harekete imza attı.

MHP'li Belediye Başkanı Düğünde Silahla Ateş Açtı: Tepkiler Artıyor

YASAK OLMASINA RAĞMEN HAVAYA ATEŞ AÇTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan düğünlerde havaya ateş açılmasının engellenmesine yönelik genelgeye uymayan Metin, eline aldığı silah ile havaya ateş açtı. Görüntülerde Metin'in dolu silahı birkaç defa kalabalığa doğru yönelttiği de görüldü.

MHP'li Belediye Başkanı Düğünde Silahla Ateş Açtı: Tepkiler Artıyor

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sosyal medyada hızla yayılan o anlar, tepkileri de beraberinde getirdi. Yapılan bazı yorumlarda Metin'in bu hareketi eleştirilirken, konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Metin, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 45.8 oy oranı ile en yakın rakibine yüzde 17'lik bir fark atarak Bünyan Belediye Başkanı seçilmişti.

MHP\'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı

Selahattin Metin, Politika, 3-sayfa, Kayseri, Bünyan, Gündem, Yerel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li belediye başkanı düğünde defalarca kez ateş açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • monşer null:
    Tebrik Ederim Kurtlarım 6 21 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    niye şaşırıyorsunuz ki mhp hepsi mfyaaa 19 7 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    asil kurttur korkmayın (M H P) 5 13 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    helal sana başkanım dostta güven düşmana korku verir yorumdaki chpkk lilardan belli bileğine yüreğine saglik 3 9 Yanıtla
  • serkan keskin:
    cahillik ne guzel sey 6 2 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    MHP=MAFYA 2 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Kayseri Sinop Trabzon silaha hasta buranın insanı 1 2 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BAHÇELİNİN ADAMLARI NORMALDİR. 0 1 Yanıtla
  • Berat null:
    yav çok zevkli bende cok attım eskiden ama bu yanlış bir anda ölüm yaşanabilir 0 0 Yanıtla
  • Koray Battal:
    sonra magandasiniz diyince kızıyorsunuz. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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