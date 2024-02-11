MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, partisiyle Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti hakkında canlı yayında sert ifadeler kullandı. Vergili "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu. Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez." dedi.
Vergili'nin tartışmaya neden olan sözlerini birkaç gün önce konuk olduğu Karabük Ajans 78 yayınında söylediği öğrenilirken AK Parti'ye yakın isimler, durumla ilgili sosyal medyada tepki gösterdi. Vergili, programda şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu. Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabüklü bunları görmeye başladı."
Karabük'te mevcut başkan Rafet Vergili, MHP'den tekrar aday olarak gösterilirken AK Parti'nin adayı ise Özkan Çetinkaya oldu. Çetinkaya, seçim çalışmaları sırasında "İnşallah 31 Mart'ta buradaki bakımsızlıktan, ilgisizlikten çökmüş bu tozlu yıpranmışlıktan inşallah 31 Mart'ta kurtulalım" ifadesini kullanmıştı.
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Son Dakika › Politika › MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili: AK Parti rant varsa onu peşkeş çeker - Son Dakika
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