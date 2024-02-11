MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili: AK Parti rant varsa onu peşkeş çeker - Son Dakika
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Politika

MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili: AK Parti rant varsa onu peşkeş çeker

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ittifak ortağı AK Parti hakkında gündem olacak ifadeler kullandı. Vergili katıldığı yayında "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu" dedi.

11.02.2024 12:53  Güncelleme: 13:09
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MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, partisiyle Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti hakkında canlı yayında sert ifadeler kullandı. Vergili "AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu. Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez." dedi.

"BİZ RANTI SÖYLEYİNCE KARABÜKLÜ GÖRMEYE BAŞLADI"

Vergili'nin tartışmaya neden olan sözlerini birkaç gün önce konuk olduğu Karabük Ajans 78 yayınında söylediği öğrenilirken AK Parti'ye yakın isimler, durumla ilgili sosyal medyada tepki gösterdi. Vergili, programda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti siyaseti, herhangi bir yerde rant varsa onu peşkeş çekmekle başlar. Şu andaki arkadaşlarımızın pozisyonu bu. Bunu o kadar gizli saklı yaparlar ki normal AK Partili olan vatandaşlar onu görmez. Bunları söyleyen artık biz olduk Karabük'te. Ondan sonra Karabüklü bunları görmeye başladı."

AK PARTİ ADAYI "31 MART'TA BAKIMSIZLIKTAN KURTULALIM" DEMİŞTİ

Karabük'te mevcut başkan Rafet Vergili, MHP'den tekrar aday olarak gösterilirken AK Parti'nin adayı ise Özkan Çetinkaya oldu. Çetinkaya, seçim çalışmaları sırasında "İnşallah 31 Mart'ta buradaki bakımsızlıktan, ilgisizlikten çökmüş bu tozlu yıpranmışlıktan inşallah 31 Mart'ta kurtulalım" ifadesini kullanmıştı.

MHP\'li Belediye Başkanı Rafet Vergili: AK Parti rant varsa onu peşkeş çeker

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gökhan Çelik: Memleketin dürüst, temiz, ahlaklı , adaletli, paragöz olmayan, gözü doyan, manevi değerleri yüksek, ayrıştırmayan, okuyan, empati yapabilen yöneticilere , çalışanlara ihtiyacı var. 275 24 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Doğru demiş ama troller kaçmış 178 15 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Her yoruma atlayan trolleri göremedim 154 11 Yanıtla
  • Azat Deniz: Adam doğru demiş her Allah diyene inanmayın diyor yukari bakar aşağı calarmis 130 10 Yanıtla
  • Gerginyo : Biz biliyoruz zaten gözü kor olanlar görsün 117 11 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: yorumlayamıyorum. 79 3 Yanıtla
  • Necati Kaya: Birbirlerini çok iy taniyorlar. Eger desteklense öyle demezdi,destekleyende öyle demezdi. Bakalım karabük ne diyecek. 70 11 Yanıtla
  • erdemir : sn başkan adayı sen boş konuşuyorsun .haramın binası olmaz.haram la helal yan yana iç içe olmaz sen nasıl müslümansın.kısaca haramın kazananı olmaz.sonra öyle bir bilgiye sahipsen rantcıları hemen deşifre etmelisin. kul hakkına girme iftira çok ama çok büyük günahlardan biridir 27 41 Yanıtla
  • Balalayka Trampet: Mhp’nin öz evlatları bu akp’nin ne olduğunu çok iyi biliyor 56 10 Yanıtla
  • erdemir : AKP aday da yanlış konuşmuş herkez konuşmasına dikkat etmeli birde ortaksanız. 9 33 Yanıtla
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Son Dakika Politika MHP'li Belediye Başkanı Rafet Vergili: AK Parti rant varsa onu peşkeş çeker - Son Dakika


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