MHP'li Bulut: "Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder" - Son Dakika
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MHP'li Bulut: "Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder"

04.05.2022 18:34
MHP'li Bulut: "Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder" dedi.

Tokat'ın Almus ilçesi orman evleri mesire alanında Milliyetçilik Günü dolayısı ile program düzenledi. MHP Tokat Teşkilatı tarafından düzenlenen programa partililer yoğun ilgi gösterdi. MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, büyük bir coşkuyla kutladıkları Milliyetçiler Gününün gelecek yıllarda daha büyük organizasyonlara sahne olacağını kaydetti. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise programda yaptığı konuşmada Türkçülüğün, milliyetçiliğini Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyetini her alanda yükseltmek, ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Köklerimize inmek, Türklük, Müslümanlık değerlerini çok iyi tahlil etmek zorundayız. Tarihini bilmeyen, Türklük, Müslümanlık değerlerini bilmeyen bu ülkeye fayda sağlayamaz, gerçekleri göremez. Bu düzenlediğimiz gün ile bu gerçekleri herkese anlatma zorunluluğumuz vardır" dedi.

Milliyetçiliğin her alanda, her gelişmede millileşmeyi gerektiğinin altını çizen Bulut, "Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder. Sevgi, saygı, erdem doğru sözlülük en temel hayat biçimidir. Harama el uzatmama, zorda bulunana yardım etme bir milliyetçinin erdemleridir. Erdem olmadan, ahlak olmadan, fedakarlık olmadan, ülkesi ve milleti için kendisinde vazgeçmeden milliyetçi olunmaz" diye konuştu. - TOKAT

MHP'li Bulut: Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder
MHP'li Bulut: Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder
MHP'li Bulut: Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçilik, Milletvekili, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut: 'Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder' - Son Dakika


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