MHP'li Durmaz: Geleceği İnşa Eden Belediyecilik - Son Dakika
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Politika

MHP'li Durmaz: Geleceği İnşa Eden Belediyecilik

MHP\'li Durmaz: Geleceği İnşa Eden Belediyecilik

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Türkmen Şöleni'nde kültür ve birliğin önemini vurguladı.

18.05.2025 18:51
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Üretken belediyecilik anlayışımızla, idaremiz altındaki belediyelerimizde sadece bugünü yöneten değil geleceği inşa eden bir vizyonla hareket ediyoruz." dedi.

Durmaz, Erdemli Belediyesince Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda düzenlenen 32. Geleneksel Türkmen Şöleni'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini söyledi.

Belediyenin geleneksel hale getirdiği şenlikte kültürel değerlerin yaşatıldığını dile getiren Durmaz, "Bu güzel topraklarda, köklü geçmişimizin ve kadim kültürümüzün izlerini hep birlikte geleceğe taşıyoruz." diye konuştu.

Durmaz, Yörük Türkmen kültürünün tarih boyunca cesaret, mertlik ve dayanışmayla öne çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Anadolu coğrafyasında ne zaman birlik ve beraberliğimizi sağlasak o zaman dünyaya nizam verdik, birliğimizin gücüyle yedi düvele meydan okuduk. Bugün burada Yörük Türkmen kardeşlerimizin birliğini, bütünlüğünü, coşkusunu görmek, bizleri ziyadesiyle memnun etmiş ve geleceğimiz adına umutlandırmıştır. Biz, bu topraklarda sadece geçmişimizi değil aynı zamanda geleceğimizi de sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Bu nedenle Türkmen Şöleni bizim için sadece bir etkinlik değil kültürümüzü yaşatırken birliğimizi pekiştirmenin de önemli bir vesilesidir."

"Türkiye Cumhuriyeti üzerine hesap yapanlar her daim kaybedeceklerdir"

Erdemli ilçesinin, Yörük Türkmen geleneğinin yaşayan örneği olduğunu belirten Durmaz, "Sizin türküleriniz bu dağlarda yankılandıkça, kilimleriniz milli şuurla dokundukça, semalarımızdan Türkmen duaları eksik olmadıkça Türkiye Cumhuriyeti üzerine hesap yapanlar her daim kaybedeceklerdir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, şölenin geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü, bir milleti ayakta tutan asıl gücün kültürel varlığı korumak ve kardeşlik hukukuna sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Dilini, geleneğini ve göreneğini koruyabilen toplumların geleceğe umutla bakabildiğini söyleyen Durmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, üretken belediyecilik anlayışımızla, idaremiz altındaki belediyelerimizde sadece bugünü yöneten değil geleceği inşa eden bir vizyonla hareket ediyoruz. Kültürümüzü sadece korumakla kalmıyor, onu üretime, gelişime ve sürdürülebilirliğe dönüştüren projelerle, etkinliklerle geleceğe taşıyan belediyecilik yapıyoruz. Bu sayede hem geçmişe sahip çıkıyor hem de geleceğe umutla bakan bir Erdemli inşa ediyoruz."

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın da konuşma yaptığı etkinlikte katılımcılar, mehteran takımıyla yürüyüş yaptı.

Şölende Mustafa Yıldızdoğan ve Semicenk konser verdi.

Kaynak: AA

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