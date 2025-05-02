MHP'li Erbaş: TEKNOFEST KKTC için tarihi bir adım - Son Dakika
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Politika

MHP'li Erbaş: TEKNOFEST KKTC için tarihi bir adım

MHP\'li Erbaş: TEKNOFEST KKTC için tarihi bir adım

Ahmet Erbaş, TEKNOFEST'in KKTC'ye uluslararası alanda tanınırlık kazandırdığını belirtti.

02.05.2025 18:40
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana Ada'da gerçekleştirilen en büyük organizasyona tanıklık ettiklerini belirterek, "Bu etkinlik KKTC'nin dünyaya verdiği güçlü bir mesajdır" dedi.

KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Erbaş, geçmişte Türkiye'ye ambargo uygulayanların bugün Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimini yakından takip ettiğini vurguladı. GKRY'de bazı çevrelerin olumsuz söylemlerine rağmen, KKTC'de gençlerle birlikte bilimin ve kardeşliğin ışığını yaktıklarını ifade eden Erbaş, "Bu tam anlamıyla bir medeniyet farkıdır" diye konuştu.

Yağmura rağmen binlerce kişinin etkinlik alanında toplandığını aktaran Erbaş, Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen yaklaşık 25 bin kişinin Ada'da tek bir boş oda bırakmadığını, tüm otellerin ve tesislerin dolduğunu söyledi. "Ada tarihinde böyle bir tablo ilk kez yaşanıyor" diyen Erbaş, etkinliğin KKTC ekonomisini canlandırdığını, esnafı memnun ettiğini ve gençlere ilham verdiğini belirtti.

Erbaş, TEKNOFEST'in yalnızca bir festival değil, aynı zamanda ekonomik ve diplomatik bir kaldıraç olduğunu vurgularken, KKTC'nin uluslararası alandaki tanınırlığının bu etkinlik sayesinde artacağını ifade etti. Gençlerin geliştirdiği insansız hava araçları ve otonom tarım teknolojilerinin sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirdiğini söyleyen Erbaş, "Biz savunma sanayiindeki hamlelerimizden 'korkun' diye değil, 'artık kimseden korkmuyoruz' diye yapıyoruz" dedi.

Milletvekili Erbaş, Kıbrıs Türkü'nün TEKNOFEST ile dünyaya net bir mesaj verdiğini vurgulayarak, "Gelecek burada yazılıyor. Bilimle, yerli ve milli üretimle TEKNOFEST yeni bir çağın kapısıdır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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