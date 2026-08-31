MHP\'li Ersoy\'dan ERÜ\'ye İşçi Talepleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde yaşanan sürekli işçi personel ihtiyacını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi veren Ersoy; mevcut sürekli işçi sayısını, yıllar içerisinde emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle azalan personel sayısını ve kurumun güncel personel ihtiyacını sordu. Ersoy ayrıca özellikle yoğun sağlık hizmeti sunan Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde yeni sürekli işçi kadrosu tahsis edilmesine yönelik bir planlama bulunup bulunmadığını ve personel giderlerinin döner sermaye üzerindeki yükünün azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları gündeme getirdi. Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında; "Erciyes Üniversitemiz ve Üniversite Hastanelerimizde yaşanan sürekli işçi personel ihtiyacını Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Mevcut personel ihtiyacının tespit edilmesi, yeni sürekli işçi kadrolarının tahsis edilmesi, personel giderlerinin döner sermaye üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.