MHP'li Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması - Son Dakika
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MHP'li Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

08.05.2022 15:55
MHP'li Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu 8 Mayıs Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

8 Mayıs Anneler Günü denince akıllara fedakarlık, sabır ve güzellik geldiğini kaydeden Fendoğlu mesajında, "Sevginin, bağlılığın, bağışlamanın, hoşgörünün, fedakarlığın ve eşsiz sahiplenişin temsilcileri olan annelerimizi unutulmaz duyguların yaşandığı önemli bir gün içerisindeyiz. Millet olma bilincinin oluşmasında, Milli kültür ve ruhun taşınmasına, tarihi destanların ve kahramanlıkların her anında, bizatihi merkezinde muhakkak ailenin özelliklede annelerin emeği, fedakarlığı ve duası vardır. Fedakarlık, sabır ve güzellik ne demek tarif et deseler şüphesiz hepimizin aklına ilk gelecek Annedir. Onlar bir gün değil hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adıdır" ifadelerini kullandı. Anne ve babaların hayır dualarını almanın önemine vurgu yapan Fendoğlu," Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, merhamet dolu yürekleri ile hayatımız boyunca bizlere yol gösterici olan, dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere; milletimizin istikbali için ailelerinden uzak kalan anneler ve tüm annelerimizin Anneler gününü kutluyor ve ellerinden öpüyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Servetiniz ana baba duası olsun" ifadelerine de yer verdi. - MALATYA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Anneler Günü, Malatya, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Fendoğlu'ndan Anneler Günü kutlaması - Son Dakika


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