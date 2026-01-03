MHP\'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'de Terörsüz Türkiye süreci konusunda en kritik çıkışları yapan ve partisinin 'Anayasa Komisyonu Üyesi' de olan Feti Yıdlız, hazırladıkları 100 maddeli anayasa önerisine dair detaylar paylaştı.

Feti Yıldız'ın anayasa önerilerinde "Temel haklara dair genel rejimde 'Hakların bütünlüğü' yaklaşımı esas alınmış, hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE GERİ DÖNÜLEMEZ BİR DEVLET MESELESİDİR"

Yıldız'ın açıklamasında "Devletin zamanı ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu vardır. Değişmeyen bu ruh devlet aklıdır. Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar. Dinamiktir daima tecrübe aktarır. Terör olgusu, çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdittir. 'Terörsüz Türkiye' hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir. Orhun'dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt'te Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans'ı deviren Fatih, düşmanı İzmir'de denize döken Mustafa Kemal'dir. Anayasal düzenimiz, milli devlet yapımız üniter yönetim modelimiz özellikle kurucu değerlerimiz tartışma konusu yapılamaz. Bunu tarihin bir zorunluluğu, coğrafyanın gerekli kıldığı, hukukun ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak telakki ettiğimiz bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP'NİN 100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİ

Yıldız, MHP tarafından hazırlanan "yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatın esaslarını kavramış" 100 maddelik anayasa önerisinin öne çıkan başlıklarını şöyle sıraladı:

Başlangıç Metni: Anayasa'nın giriş kısmı, "Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti" düsturu ile başlayacak.

Değiştirilemez Madde: "Devletin şekli ve nitelikleri" birinci maddede aynen korunacak ve maddenin son fıkrasına "Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü eklenecek.

Hak ve Hürriyetler: Temel haklarda "hakların bütünlüğü" esas alınacak, hürriyet esas, sınırlama istisna olacak.

TBMM'nin Rolü: Meclis'in "Milli birliği sağlama" misyonu güçlendirilecek. TBMM Başkanı'na siyasi krizlerin çözümünde "tarafsız arabuluculuk" işlevi yüklenecek.

Milletvekili Dokunulmazlığı: Dokunulmazlık ve vekilliğin düşme sebeplerindeki belirsizlikler giderilecek.

Başkanlık Sistemi: Sistem kurumsal bir yapıya kavuşturulacak. Başkan ile birlikte iki yardımcısının seçilmesi öngörülecek. Başkanlık Kabinesi anayasal statüye alınacak ve hükümet programının Meclis'e sunulması yöntemi getirilecek.

Üniter Devlet: Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilecek.