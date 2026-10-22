MHP’li heyetten Kuluncak’ta şehit ailelerine ziyaret

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Cahit Aslan, Kuluncak Belediye Başkan Vekili Veysel Yıldırım ve MHP Kuluncak Teşkilat Başkanı İbrahim Etem Yıldız, şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle bir araya gelen heyet, ailelerle sohbet ederek kendileriyle yakından ilgilendi. Ziyarette, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerin geride bıraktığı ailelerin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekildi. Şehit ailelerinin her zaman yanında olunması gerektiğini kaydeden heyet, ailelerin yalnız olmadığını ve kendilerine yönelik ziyaretlerin sürdürüleceğini ifade etti. Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemli bir sorumluluk olduğu belirtilirken, ailelere destek mesajı verildi.

Ziyaret kapsamında aziz şehitler rahmet, minnet ve şükranla anılırken, kahraman gazilere ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik dilekleri iletildi.