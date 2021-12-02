MHP'li Kara'dan, mali müşavirlere yeşil pasaport talebi - Son Dakika

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, meslekte 10'uncu yılını dolduran serbest muhasebeci mali müşavir ile yeminli mali müşavirlere yeşil pasaport hakkı tanınmasını istedi.

Kara, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin yaşadığı sıkıntıları ve çözüm önerilerini Meclis kürsüsünden birçok kez dile getirdiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin direktifleri doğrultusunda 16 Ocak 2019'da Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'yla serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerinin sorunlarının çözümüne yönelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını anımsatan Kara, sorunların en önemlisinin, mücbir sebeple ilgili düzenlemeler olduğunu belirtti.

Kara, Vergi Usul Kanunu gereğince vergi beyanları ve bildirimlerin 3568 sayılı yasa uyarınca belge almış serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce elektronik beyanname olarak verildiğine işaret etti.

Beyan ve bildirimlerin verilmesinden cezai müeyyide bakımından her ne kadar mükellefler sorumlu olsa da beyanname ve bildirimlerini yapan kişinin meslek mensupları olduğunu belirten Kara, "Meslek mensubunun kendisinin ya da birinci derece yakın akrabasının ölümü halinde bile beyannamelerin verilmemesi, bildirimlerin süresinde yapılmamasından dolayı mükellefler cezaya maruz kalıyordu." ifadesini kullandı.

Ölüm gibi acı olay karşısında meslek mensuplarının, bürodaki sorumluluklarının ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Kara, mücbir sebep talebinde bulunduğu ilk Meclis konuşmasının ardından birçok meslektaşının kendisine ulaştığını anlattı. Bu taleplerine bakanlık yetkililerinin sessiz kalmadığını dile getiren Kara, 15 Ekim 2019'da Vergi Usul Kanunu 118 nolu sirkülerin yayımlandığını aktardı.

Bu sirküler ile meslek mensubunun kendisinin, eşinin veya birinci dereceden yakın akrabalarının ölümü nedeniyle beyan ve bildirim sürelerinin yeniden düzenlendiğini ifade eden Kara, 30 Kasım 2021 tarihli Vergi Usul Kanunu 137 nolu sirküler ile ağır hastalık ve doğum halinin de mücbir sebep kapsamına alındığını söyledi.

Meslek mensuplarının yaşadığı en büyük haksızlığın, kazanamadığı, tahsil edemediği gelirlerin KDV'sini cebinden ödemesi olduğunu belirten Kara, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda tahsil esasının benimsenmesi halinde bu sorunun çözüleceğini vurguladı.

Kara, "Meslektaşlarım adına bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda; meslekte 10'uncu yılını dolduran meslektaşlarımıza yeşil pasaport hakkı verilmesi, KOSGEB desteği sağlanması, mesleki alanda arabuluculuk hakkımızın olması, KDV oranının yüzde 8'e indirilmesi taleplerimiz arasında yer alacaktır." dedi.