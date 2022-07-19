MHP'li Kılavuz: "Türk gençliğinin daima sesi olduk" - Son Dakika
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MHP'li Kılavuz: "Türk gençliğinin daima sesi olduk"

19.07.2022 17:56
MHP'li Kılavuz: "Türk gençliğinin daima sesi olduk"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK kredileriyle ilgili vermiş olduğu müjde üzerine yaptığı açıklamada, "Türk gençliğinin sesi ve sözü olmaya devam edecek, Türk gençliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, Türk gençliğinin talep ve beklentilerini...

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK kredileriyle ilgili vermiş olduğu müjde üzerine yaptığı açıklamada, "Türk gençliğinin sesi ve sözü olmaya devam edecek, Türk gençliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, Türk gençliğinin talep ve beklentilerini TBMM çatısı altında dile getirmeye gayret edeceğiz" dedi.

Gerek genel kurul çalışmalarında, gerek basın açıklamaları yoluyla, gerekse komisyon ve bütçe görüşmelerinde öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemelerinde sadece ana paranın ödenmesine yönelik açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Kılavuz, "Bununla birlikte konuyla ilgili bir kanun teklifi bir de soru önergesi verdik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da konuya kayıtsız kalmayıp bununla ilgili çalışmaları gerçeğe dönüştürerek Türk gençliğine büyük bir müjde verdi. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bizler de Türk gençliğinin sesi ve sözü olmaya devam edecek, Türk gençliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürecek, Türk gençliğinin talep ve beklentilerini TBMM çatısı altında dile getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Kılavuz ayrıca KYK kredileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. MHP'li Olcay Kılavuz yapmış olduğu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk gençliğine yönelik yapmış olduğu KYK kredileri ile ilgili düzenleme için teşekkür etti.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz: 'Türk gençliğinin daima sesi olduk' - Son Dakika

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