MHP'li Menduh Uzunoğlu: 2 Haziran, Pınarbaşı'nın birlik ve demokrasi günü olacak - Son Dakika
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Politika

MHP'li Menduh Uzunoğlu: 2 Haziran, Pınarbaşı'nın birlik ve demokrasi günü olacak

MHP\'li Menduh Uzunoğlu: 2 Haziran, Pınarbaşı\'nın birlik ve demokrasi günü olacak

MHP'nin önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, yerel seçimler hakkında yaptığı açıklamada, 2 Haziran'ın sadece bir seçim günü değil, aynı zamanda Pınarbaşı'nın birliğini ve demokrasiye olan inancını göstereceği bir gün olduğunu belirtti.

03.04.2024 20:42  Güncelleme: 20:46
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, yerel seçimler ile ilgili yaptığı açıklamasında, "2 Haziran, sadece yeniden bir seçim yapacağımız gün değil, aynı zamanda Pınarbaşı'nın birliğini, dayanışmasını ve demokrasiye olan inancını tüm dünyaya göstereceği bir gündür" dedi.

Uzunoğlu açıklamasında, "Sevgili Pınarbaşı Sakinleri, geçtiğimiz günlerde, hepimizin büyük bir heyecanla katıldığı yerel seçim sürecimiz, beklenmedik gelişmelerle dolu bir dönemi geride bıraktı. Pınarbaşı'nın geleceğini şekillendirecek bu önemli karar anında, ortaya çıkan usulsüzlük tespitleri ve bunların sonucunda alınan yeniden seçim kararı, demokratik değerlerimizi ve birlikte yaşama arzumuzu sınamıştır. Ancak unutmayalım ki, her zorluk, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verdiği seçimler, Pınarbaşı için birlik, beraberlik ve ortak karar verme ruhumuzu yeniden pekiştirme fırsatı sunmaktadır. Bu seçimler, Pınarbaşı'nın renkli karakterini, zengin kültürel mirasını ve güçlü topluluk bağlarını bir kez daha gösterme zamanıdır. Biz, Pınarbaşı olarak, farklılıklarımızla birlikte yaşamanın, bir arada çalışmanın ve ortak hayaller kurmanın gücüne inanıyoruz. Bu süreç, hepimizin Pınarbaşı için en iyisini istediğinin, halkın sesine ve seçimine saygı duyduğumuzun altını çiziyor. 2 Haziran, sadece yeniden bir seçim yapacağımız gün değil, aynı zamanda Pınarbaşı'nın birliğini, dayanışmasını ve demokrasiye olan inancını tüm dünyaya göstereceği bir gündür. Bu gün, Pınarbaşı'nın geleceğine yön verecek, halkımızın iradesini yansıtacak ve toplumumuzun temel değerlerini daha da güçlendirecek bir dönüm noktası olacak. Bu nedenle, her bir Pınarbaşılı olarak, bu seçim sürecine aktif katılım gösterelim. Gelin, oylarımızla, Pınarbaşı'nın daha aydınlık, daha adil ve daha müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemesine katkıda bulunalım. Birlikte, Pınarbaşı'nın sesini daha güçlü bir şekilde duyuralım ve demokrasimize olan bağlılığımızı pekiştirelim. Coşkuyla, umutla ve büyük bir inançla dolu bir gelecek için, 2 Haziran'da sandık başına gidelim. Pınarbaşı'nın geleceğini birlikte şekillendirelim. Sevgiyle ve saygıyla" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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