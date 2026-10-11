MHP'li Uluçam, belediye soruşturmasında 10 tutuklamayı anımsatıp şeffaflık istedi - Son Dakika
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MHP'li Uluçam, belediye soruşturmasında 10 tutuklamayı anımsatıp şeffaflık istedi

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MHP Çeşme İlçe Başkanı Uluçam, belediye soruşturmasında 10 şüphelinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini hatırlattı. Uluçam, bütçenin halkın emaneti olduğunu, hiç kimseye ayrıcalık tanınmadan yargı sürecinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

MHP Çeşme İlçe Başkanı Galip Uluçam, belediye bütçesinin halkın emaneti olduğunu belirterek, "Hiç kimseye ayrıcalık tanınmadan yargı sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Uluçam, Çeşme Belediyesine yönelik soruşturmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şüphelilerden 10'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini hatırlattı.

Yargı sürecinin bağımsız ve tarafsız yürütülmesinin önemini belirten Uluçam, şöyle devam etti:

"Soruşturma kapsamında adı geçen herkesin masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına saygı gösterilmesi, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkesidir. Ancak yaşanan gelişmeler karşısında vatandaşların cevap beklediği sorular vardır. Belediyede neler yaşandı, kamu kaynakları nasıl kullanıldı, iddiaların aydınlatılması için hangi adımlar atılacak? İlçe halkı, yöneticilerden şeffaflık ve hesap verebilirlik beklemektedir."

Uluçam, belediye bütçesinin halkın emaneti olduğunu kaydederek, "Bizim yaklaşımımız peşin hüküm vermek değil, hukukun üstünlüğünü ve kamu yararını savunmaktır. Hiç kimseye ayrıcalık tanınmadan yargı sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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