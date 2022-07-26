MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama

26.07.2022 12:49
MHP'li Yalçın'dan seçim çalışmalarına ilişkin açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın kaldığı yerden devam edeceğini, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının düzenlenmeye başlanacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın kaldığı yerden devam edeceğini, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının düzenlenmeye başlanacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın süreceğine ve açık hava toplantılarının başlayacağına dair yazılı bir açıklama yaptı. Şubat ayında MHP tarafından "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları"nın başlatıldığını hatırlatan Yalçın, toplantıların Kurban Bayramı'na kadar aralıksız sürdüğünü belirtti. Toplantıların yeniden başlayacağını açıklayan MHP'li Yalçın, "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anadolu-Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, 29 Temmuz Cuma gününden itibaren aynı ivmeyle Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde düzenlenecektir. Toplumun her kesimine MHP'nin 'Çağrım Sana!' sloganında anlamını bulan daveti ulaştırılacaktır" dedi.

MHP'nin kampanya stratejisi içerisinde partinin çeşitli konulardaki görüş ve projelerinin vatandaşlarla paylaşılacağını kaydeden Yalçın, "Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, zillet ittifakının temsilcileri tarafından topluma yayılmaya çalışılan karamsarlık havasının dağıtılması için gece gündüz devam ettirilecektir. Bilindiği gibi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün idrak edileceği 2023'te, aynı zamanda cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Açık hava toplantısının ilki Sivas'ta yapılacak

Türk milletinin Cumhur İttifakı'nı sağduyuyla kucaklayacağını belirten MHP'li Yalçın, şunları kaydetti:

"2023 Haziran'ında Cumhur İttifakı ipi bir kez daha göğüsleyecek, bir sonraki küresel hedefler için milli iradeden onay alacaktır. MHP, seçimlere bütün imkanları ve zafer inancıyla hazırlanmaktadır. Bu çerçevede 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren tekrar başlayacak olan 'Adım Adım 2023: İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları'nın yanı sıra, '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantıları düzenlenecektir. Toplantıların ilki, 4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta ' Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat' il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılımıyla yapılacaktır. Sivas ilimizin merkez olacağı toplantı, Sivas Kongresi'nin ruhuyla gerçekleştirilecektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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