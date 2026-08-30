Yurdakul: Terörsüz Türkiye ile güç ekonomiye aktarılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, terörün sona ermesiyle Türkiye'nin güvenlikte kazandığı gücü ekonomiye, eğitime, bilime, teknolojiye, sanayiye ve bölgesel liderliğe daha kuvvetli aktarabileceğini söyledi.

Yurdakul, Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen MHP Burdur İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın ve bölgenin ağır bir dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydetti.

Güçlü devlet olmanın ilk şartının iç birlik ve beraberliğin muhafazası olduğuna işaret eden Yurdakul, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının da bu açıdan son derece önemli olduğunu belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin stratejik çerçevede değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Yurdakul, şunları söyledi:

"(Terörsüz Türkiye) yalnızca silahların susması, terörün bitmesi değildir, evlatlarımızın huzur ve güvenlik içinde büyümesi, analarımızın gözyaşının dinmesi, şehirlerimizin güven içinde kalkınması, yatırımın ve üretimin önündeki engellerin kalkması, milletimizin enerjisini büyük Türkiye ülküsüne yöneltmesi demektir. Terörün sona ermesiyle Türkiye, güvenlikte kazandığı gücü ekonomiye, eğitime, bilime, teknolojiye, sanayiye ve bölgesel liderliğe daha kuvvetli aktarabilecektir."

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutlayan Yurdakul, "Bizim kardeşlik anlayışımız günübirlik siyasetin ürünü değildir, 1071'de Malazgirt'te omuz omuza durmuş, Çanakkale'de aynı siperde şehit düşmüş, Milli Mücadele'de aynı bayrağın arkasında yürümüş insanların kardeşliğidir. Bu tarihi kardeşliği sağlamak ve terörü bitirmek için her şeyi göze alarak süreci başlatan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu vizyonu devlet politikası haline getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, tek aday olan mevcut il başkanı Mustafa Gün yeniden göreve getirildi.

Kongreye AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz'un yanı sıra ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.