MHP lideri Bahçeli: 30 Büyükşehirde Cumhur İttifakı ile ortak aday çıkaracağız

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 30 büyükşehirde ortak aday çıkaracağını açıkladı. Bahçeli, "Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak." dedi.

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI 30 BÜYÜKŞEHİRDE ORTAK ADAY ÇIKARACAK

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler için sandık başına gidecek. Seçim tarihi yaklaştıkça partilerin yol haritaları da merak edilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar geldi. Türkgün'e konuşan Bahçeli, yerel seçimlerde 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı ile ortak aday çıkaracaklarını açıkladı. Bahçeli, "31 Mart 2024 tarihinde 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 390 belde olmak üzere 1393 belediye başkanlığının tamamında seçim yapılacak. Buna ilave olarak belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla azaları seçilecek. 31 Mart seçimlerine azimle, inançla ve sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Türkiye'nin 31 Mart'ta Cumhur İttifakı etrafında toplanacağını söyleyen Bahçeli, yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını kaydederek, "Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti'yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye'nin önünü açacak. " dedi.

"AK PARTİ İLE ARAMIZDA HİÇBİR İHTİLAF YOK"

MHP lideri Bahçeli, yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurguladı. Bahçeli, "Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi" diye konuştu.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELDİ"

Bahçeli, iki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini söyledi. Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak" dedi.

AK Parti ve MHP'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şu şekilde: