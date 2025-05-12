MHP lideri Bahçeli: "Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır" - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli: "Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumlarının umutla sulandığını, nihayet tomurcuklandığını ve çiçek açtığını belirtti.

12.05.2025 16:52
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumlarının umutla sulandığını, nihayet tomurcuklandığını ve çiçek açtığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla' ilgili yazılı açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla tarihi bir eşikte olduğunu ifade ederek, Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumlarının umutla sulandığını, nihayet tomurcuklandığını ve çiçek açtığını belirtti.

Bugüne kadar çekilen çilelerin, ödenen bedellerin, dökülen tertemiz şehit kanlarının milli yüreklere ateş gibi düşmüş olmasına rağmen milli birlik ve kardeşliği heba ve heder edecek siyasi ve sosyolojik kırılmanın hiç yaşanmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e hürmet, muhabbet ve bağlılığı aziz Türk milleti varlığında tezahür ve temerküz etmiş, bununla mündemiç olmak suretiyle hiçbir kopma, parçalanma veya zayıflama emaresine tesadüf edilmemiştir. Dünya çapında zincirleme reaksiyon gösteren savaş ve çatışmalar silsilesinin karanlık gölgesi beşeriyet ve coğrafyaları pek çok yönden tahakküm ve tesirine almışken, Türkiye Yüzyılı'nın barış ve huzur uyanışıyla tahkim, taltif ve tarifi muazzam bir atılımın, muhteşem bir tarihsel akışın tescilidir" ifadelerine yer verdi.

"Silahlı çatışma dönemi acı hatıralarıyla ve alınmış ibretlik dersleriyle geride kalacaktır"

Açıklamasında, bölücü terör örgütü PKK'ın 12. Kongresinde 27 Şubat İmralı çağrısını destekleyici kararlar alındığını kaydeden Bahçeli, "PKK silahları bıraktığını, örgütsel varlığını feshettiğini bugün sabah saatlerinde açıklamıştır. Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Mevzubahis tarihi gelişmenin kuşkusuz çok mühim ve münhasır sonuçları olacak, siyaset ve demokrasinin sivrilip serpilmesiyle miadı dolan silahlı çatışma dönemi acı hatıralarıyla ve alınmış ibretlik dersleriyle geride kalacaktır" dedi.

MHP'nin 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren 'Terörsüz Türkiye' hedefini kararlılıkla savunduğunu vurgulayan Bahçeli, "Partimiz ve Cumhur İttifakı hiçbir şekilde geri adım atmamış, özellikle İmralı ile DEM Parti ülkemizi kapsamına alan risk ve tehditleri isabetle ve itinayla okumuşlardır. El birliği, güç birliği, inanç birliği, eylem birliği ve ortak kader birliği mucibince; Türkiye'nin sırtında on yıllardır taşınması gittikçe ağırlaşan terör ve bölücülük kamburuna müdahale edilmiş ve hamd olsun sonuç alınmıştır. Şahsen, milletine ve ülkesine feda edilmiş hayatımın en mümtaz ve müstesna anını iliklerime kadar hissetmenin müftehir ruh haliyle dolup taştığımı herkesin bilmesinde yarar görüyor, bundan sonrası için daha temkinli, daha dikkatli, daha serinkanlı ve sağduyulu hareket edilmesini vazgeçilmez önemde değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Silahların ne zaman, nerelere, hangi şartlar dahilinde, hangi sınır ve ölçekte bırakılacağı, bunun zaman ve mekan parametrelerini analiz ederek teknik takip ve gözetiminin kimler tarafından ve nasıl sağlanacağı, feshedilen PKK'dan PYD/ YPG'ye muhtemel geçiş ve intikallerin denetim ve kontrolünün eşzamanlı ve eşgüdüm halinde nasıl ve ne şekilde temin edilip edilmeyeceği, silah bırakan örgüt militanlarından suça bulaşmış ya da bulaşmamış olanların tasnif ve tefrikinin nasıl yapılacağı, PKK terör örgütünün lider kadrosuyla ilgili alınacak tedbirlerin kapsam ve hududunun ne olacağı, siyasi ve hukuki reformlarla demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesinin yanı sıra bin yıllık kardeşliği ve birlikte yaşama iradesini pekiştirip ileriye taşıyacak stratejik ve yasal adımların çatı ve çerçevesinin nasıl belirleneceği ayrıca ele alınmalı, müştereken ve maşeri vicdana muvafık halde tatbik edilmelidir. Barış havası, güvenlik ortamı mutlak surette kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Önyargıların bataklığı kurutulmalı, uyduruk kayıkçı kavgaları sonlandırılmalı, ucuz polemiklerin sahne aldığı sipariş gerginlikler bitirilmeli, ideolojik, ilkesiz ve ilkel takıntıların parantezi kapatılmalıdır. Kararmış kalplerin, katılaşmış vicdanların, küçük hesapların, kötürüm heveslerin hoşgörü ve uzlaşma çabalarını boşa düşüreceği, barış ve kardeşlik fidelerini solduracağı unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, hiçbir zaman inkar, imha, asimilasyon ve soykırım yanlışıyla hükmü şahsiyetine leke düşürmediği açıktır. Türk milletinin hiçbir mensubunun yaban ve yabancı addedilmediği de tarihi vakıa ve vesikalarla ortadadır."

Açıklamasında, "Statükocu ve ezbere dayalı marjinal iddialara kimler bel bağlarsa bağlasın terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır" diyen Bahçeli, "Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir. Bugün kazanan doğudan batıya, güneyden kuzeye Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, hatta mücavir coğrafyalardaki dost ve kardeş halklardır. Bilindiği üzere terörizm; toplumu dönüştürecek veya bir yapıyı değiştirecek kadar köklü ve nihai sonuca ulaşmak için; birden çok kişiye ve ortama tesir edebilmek amacıyla, bu etkinin en yüksek olabileceği niyetiyle seçilmiş özel hedeflere yöneltilen, saldıran ile saldırılan arasında doğrudan illiyetin olmadığı, sürekli korku ve tahribat yaratma tehdidinin veya uygulamasının sistematiğidir. Bu sistematik şiddetin uygulaması terör, uygulayıcısı terörist, mağduru ise insanlık ve insani değerlerdir ve bu insanlık dışı kırım ve yıkım süreci ülkemizde inşallah son bulacaktır. Kırlarımızda çiçekler toplanacak, dağlarımızda kaderdaşlığın ve kardeşliğin hiç kesilmeyecek esintileri hakim olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresidir. Terör örgütünün feshi ise yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir. Bundan sonra milli ülkülerimizin ve nihai hedefimizin peşinden el ele ve hep birlikte yürümek bölge ve dünya genelinde hayranlık uyandıracak müteyakkız ve muktedir hayat, siyaset ve milli varlık gerçeği olarak anılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i de rahmetle andı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'Barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır' - Son Dakika

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