MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı

03.05.2022 00:58
MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "3 Mayıs 1944, dönemin Türk milliyetçilerinin çileyle bezenmiş ağır şartlar içinde zorlu imtihan etabı, buna karşılık çelikten iradelerine eşlik eden çevik ve sağlam duruşlarıyla sivrilip öne çıkmalarının simgeleşmiş evresidir. 3 Mayıs nihayet yüksek bir mücadele erdemidir. Aziz dava büyüklerimiz baskıya, şiddete ve haksızlıklarla pekişmiş hukuki süreçlere inançlarıyla direnmişler, bu sayede milli gönüllerde bayraklaşmışlardır. Milliyetçiliğin hakir görüldüğü bir zamanda fikri haysiyetleriyle, faziletli hayatlarıyla karanlığa ışık salmışlardır.3 Mayıs aynı zamanda milliyetçiliğin siyasallaşma yolunda güçlü bir adımı; sivil, meşru ve demokratik itirazın haklı ve masum ahlakıdır. Bu nedenle iyi anlaşılması ve anlatılması gereken tarihi bir an olup işkence ve zulümlerle pes etmeyen dava insanlarının itibar günüdür. Hayal kırıklıklarıyla boğuşan milletimizin ihtiyacı olan kudretin Türk tarihinin şanlı sayfalarında olduğunu işaret eden de yine 3 Mayıs'ın sembol isimleridir. Onların geçmişe duydukları derin hayranlık esasında parlak istikbale uzanan bir köprü, bir mesaj, bir özlemdir" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, "Türk milliyetçileri, geçmişten aldıkları güç ve vazgeçilmeyecek ilkeleriyle, milletimizin rızası olmadan yapılacak her türlü gayri meşru müdahaleye dün olduğu gibi bugünde, yarında cesaretle karşı durmaya devam edecektir. Vatan, millet ve devletten taviz verilmeyecektir. 3 Mayıs 1944'ün 78'inci yıl dönümünde, onurlu mücadeleleriyle Türk milletine gönül vererek ufkumuzu aydınlatan Türklüğün kıvancı bütün milliyetçi kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Mübarek Ramazan Bayramı'nı bir kez daha en kalbi hislerimle kutluyorum" dedi. - ANKARA

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Türkçülük, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü paylaşımı - Son Dakika
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