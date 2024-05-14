MHP Lideri Bahçeli: "Bizi doyuran çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır"
MHP Lideri Bahçeli:
"Çiftçilerimize verilen mazot ve gübre desteği devam etmelidir"
"Çiftçilerimizi aracıya asla ezdirmeyeceğiz"
-" Eurovision'daki görüntüler kültürel erimedir"
-"Eğitimci şiddetinin önlenmesine ilişkin Meclis'e gelecek yasal düzenlemeyi destekleyeceğiz. Yeni maarif modelini destekliyoruz"
-" Birkaç emniyet müdürünün açığa alınarak Cumhur İttifakını hedef alınması bir komplodur"
Son Dakika › Politika › MHP Lideri Bahçeli'den Çiftçilere Destek Açıklaması - Son Dakika
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