MHP Lideri Bahçeli'den Çiftçilere Destek Açıklaması - Son Dakika
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Politika

MHP Lideri Bahçeli'den Çiftçilere Destek Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, çiftçilerin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini belirterek, ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulması gerektiğini söyledi. Bahçeli, ayrıca çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve çiftçilerin aracıya ezdirmeyeceklerini ifade etti. Ayrıca Bahçeli, Eurovision'daki görüntülerin kültürel erime olduğunu, eğitimci şiddetinin önlenmesine yönelik yasal düzenlemeyi desteklediklerini ve yeni maarif modelini desteklediklerini belirtti. Son olarak, birkaç emniyet müdürünün açığa alınarak Cumhur İttifakını hedef alınmasının bir komplo olduğunu ifade etti.

14.05.2024 12:48
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MHP Lideri Bahçeli: "Bizi doyuran çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır"

MHP Lideri Bahçeli:

"Çiftçilerimize verilen mazot ve gübre desteği devam etmelidir"

"Çiftçilerimizi aracıya asla ezdirmeyeceğiz"

-" Eurovision'daki görüntüler kültürel erimedir"

-"Eğitimci şiddetinin önlenmesine ilişkin Meclis'e gelecek yasal düzenlemeyi destekleyeceğiz. Yeni maarif modelini destekliyoruz"

-" Birkaç emniyet müdürünün açığa alınarak Cumhur İttifakını hedef alınması bir komplodur"

Kaynak: İHA

ÖTV, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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