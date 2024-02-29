MHP lideri Bahçeli emeklilere hak verdi: Çağrıları haksız değildir - Son Dakika
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Politika

MHP lideri Bahçeli emeklilere hak verdi: Çağrıları haksız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.

29.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:44
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısında konuştu. Emeklilerin serzenişlerine değinen Bahçeli, "Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milliyetimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir. Tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum.

Gönülden anlamayanın insan ömrüne anlam katamayacağını biliyoruz. MHP milletimizin hali ile hallenen, gönlü ile şereflenen siyasi meşrebe sahiptir. Bunun ispati sizlersiniz. 13. olağan büyük kurultayımızda görev alan, 3 yıllık dönemde yüksek dava ahlakı ile çalışan arkadaşlarım partimizin şahsiyetini temsil etmiştir.

"İSRAİL YAPTIKLARININ BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEMELİDİR"

İsrail'in saldırılara son vermesi için ihtiyaç duyulan gerekli mekanizmalar devreye sokulmalıdır. Hiçbir kurum bu meşru taleplere sırtını dönmemelidir. İsrail, yaptıklarının bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Sessiz kalmak zulme ortaklıktır. İki devletli çözüm dışında başka seçenek yoktur. Cumhurbaşkanımızın gayretleri ziyan olmayacak adalet muhakkak tecelli edecektir. Rusya'nın NATO ile savaşması demek Türkiye için beka düzeyinde sorun ve sancıdır. İnsanlığı felakete sürükleyecektir. Rusya Ukrayna savaşının 3ç yılında sağ duyunun hakim çıkmasından makul bir alternatif yoktur. İstanbul'daki müzakere masasının güncellenerek bölgemizde barışın tesisi sağlanması her ülkenin çıkarınadır. Kalıcı çözüm beklentileri fiile geçmelidir. Soykırımcı İsrail hesap vermelidir.

HAYAT PAHALILIĞI VE ENFLASYON

Hayat pahalılığı kaderimiz değildir, bitecektir. Enflasyon ile mücadele başarıya ulaşacaktır. Faiz, döviz enflasyon siperine yatıp operasyon sürdürenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Türkiye öngörülebilen, yatırımcılarına kucak açan, hukukun üstünlüğünün olduğu ülkedir. Geleceğin parlayan yıldızıdır. Türkiye'nin yükselişi hızlanacaktır. Kimse güveni zedeleyecek komploya tevessül etmemelidir. Art niyetliliğe umut bağlamamalıdır. Marketlerde etiketleri her gün değiştiren kim olursa olsun düzgün olamaz. daha önce temas ettiğim gibi FETÖ tarafından kumanda eden, fırsatçı ahlaksızlara göz açtırılmamalı, denetimler sıklaştırılmalıdır.

EMEKLİLERE HAK VERDİ

Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Hayat pahalılığı kaderimiz değil, bitecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak, fiyat ve finansal istikrar Türkiye ekonomisinin zincirlerini kıracaktır. Faiz, döviz ve enflasyon siperine yatıp ekonomik ve siyasi istismar operasyonunu dört bir koldan ilerletenlerin hevesleri kursaklarında kalacak.

"KENT UZLAŞISI PKK İTTİFAKIDIR"

Muhalefet millet ile gönül bağını koparmıştır. 31 Mart'ta merkezi yönetimin hedefleri ile örtüşecek, muazzez bir sonucun çıkması yeni yüzyılın en önemli başarısı olacaktır. DEM'lendikçe şuurunu kaybeden yönetimi altındaki belediyelerin milletin iradesi ile toparlanması arzumuzdur. CHP DEM'lendikçe şuurunu kaybetti, yılana sarıldı. CHP yerel yönetimlerde başarısızdır. İflastadır, itibarsızdır. Bölücülere teslimdir, boyun bükmüştür. Ne kadar gizleseler de, kaçak güreşip kayıkçı kavgasına tutuşsalar da Cumhur İttifakı yan yanadır. Oyunu görüyor, rol paylaşımını okuyoruz. Kent uzlaşısı PKK ittifakıdır, beşinci kol faaliyetidir. Davetiye polemiği çıkaran şahıs için son görülmüştür. Aynı şey diğer belediyeler için de geçerlidir. Özgür bey, Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor diye tuhaf açıklama yapmıştır. Bizim merak ettiğimiz mesajları nasıl aldığıdır. Bugünkü CHP Atatürk'ün partisi değil DEM'in oyun uşağıdır. Özgür Bey'in ne yiyip ne içtiğine dikkat etmelidir. Teröristlerle demlenen parti Atatürk'ün partisi olamaz.

"CHP'DE ATATÜRK'TEN HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞTIR"

Milleti aşağılayan, depremzedeleri kötüleyen parti Atatürk'ün partisi olamaz. Atatürk demek soylu kahraman demektir. Onun mirasına ihanet edenlerin adını anması yüzsüzlüktür. CHP'de Atatürk'ten hiçbir şey kalmamıştır. Atatürk bugünleri görse partisi için kurtuluş savaşını başlatırdı. Kızılelma havalanır başlarını kuma gömerler, SİHA'lar havalanır hayırdır savaşa mı gidiyoruz derler. Projeler yapılır bunlara ne gerek var diye yolsuzluk iddialarını dillendirirler. KAAN kanat açar göğsümüz kabarır, bular motor yerli değil diye yapılanı yıkmak için uğraşır. CHP Türkiye'nin karşısındadır. Hizmet siyasetinin yerini hezimet siyaseti almamalıdır. 31 Mart'ta zafer Cumhur'un hanesine yazılmalıdır. 31 Mart'ta zafer Türk milletinin olmalıdır.

TBMM'de Türkçeye rakip çıkarmaya çalışanlar bölünmez bütünlük konusunda Anayasa'ya aykırı hareket ederek suç işlemiştir. Bu suçu görmezden gelmek zımmen onay vermek demektir. MHP vatandaşımızı bütün olarak kucaklayan bir anlayışın temsilcisidir. Milleti oluşturan temel unsur kan bağı değil kültür ortaklığıdır. TBMM'deki konuşmaya müdahale eden Celal Adan beye teşekkür ediyorum. Meclis'te başka dille konuşanlar zalimlerin yerli figüranıdır.

Bizim için her dil saygıdeğerdir. Kim özel hayatında ana dili ile konuşmak istiyorsa konuşsun. Buna saygı duyarız. Şarkıların söylenmesinden şiirlerin okunmasından tedirgin olmanın anlamı yoktur. Özel hayattaki kullanım serbestisinin kamusal alana girmesi, ayrı kimliğin uyandırılması için sinsi tahriktir."

MHP lideri Bahçeli emeklilere hak verdi: Çağrıları haksız değildir

Devlet Bahçeli, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli emeklilere hak verdi: Çağrıları haksız değildir - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Gerginyo : Bize niye söylüyorsun biz biliyoruz ülkeyi yöneten sizsiniz patronuna söyle 121 5 Yanıtla
  • Okan: Eeee sonuc bunu zaten herkez biliiiii 87 22 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz: Yaparsa siz yaparsiniz sayın bahçeli biz emekliler zor durumdayiz ramazan geldi cepte hesapta yok 48 43 Yanıtla
  • Can Vatan: Emeklinin Bu Kötü Günlerinin Sebebi Sizsiniz Zaten İktidarda Başka Partimivar Emekli Resmen Aç Aç Birde Aç İnsandan Sabır Bekleniyor Acil Ayrım Yapılmadan Tüm Emeklilerin Gönlü Alınmalı Emekli Çok Tepkili Sandıgada Öyle gidecek. 66 6
  • ahmet kardıç: Sözün bittiği yerdeyiz,emekliler olarak icraat bekliyoruz. 70 1 Yanıtla
  • Büşr Çoban: Sayın Bahçeli öyle diyorsunuz amah bişey yaptıramıyorsunuz memura verilen emeklisine verilmedi beklemedeyiz biz memur emeklileri zam yoksa oy yok diyoruz nokta. 63 1 Yanıtla
  • Azat Deniz: Şark bülbülü konuştu 53 2 Yanıtla
  • Kaan Arslan: Devlet baba Seyyanen zam yapılmazsa sıkıntı büyük 36 8 Yanıtla
  • Can Vatan: Sadece Konuşma Değil Emekli İcraat Bekliyor Siyasilerden 32 3
  • Necati Kaya: Ne babası ya,o iskele babası 15 1
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