MHP Lideri Bahçeli, terörle mücadelede geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Lideri Bahçeli, terörle mücadelede geri dönüş olmadığını, geri dönüşü kabullenmenin mümkün olmadığını söyledi. Bahçeli, terörle mücadelede geri dönüş yoktur, geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir ifadelerini kullandı.
MHP Lideri Bahçeli: "Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir."
Kaynak: İHA
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