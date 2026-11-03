MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi öneme sahip olduğunu belirtti

MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi öneme sahip olduğunu belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi öneme sahip olduğunu düşündüklerini belirtti. Bahçeli, süreçle ilgili değerlendirmesinde terörün biteceğini ve kardeşliğin yükseleceğini söyledi.
MHP Lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek"
Kaynak: İHA
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